Elon Musk içki işini tekiladan biraya genişletiyor

Elon Musk, Cybertruck'tan ilham alan bir şişede bira satma planını duyurdu. Musk'ın, önceki içki girişimi, saatler içinde tükenen şimşek şeklindeki şişesiyle 250 dolarlık tekilaydı.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk, Tesla’dan ilham alarak ürünler sunmaya devam ediyor. Musk; şapka sweatshirt, t-shit ve tekiladan sonra bu defa da bira satışı için hazırlanıyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz yıl sunduğu 250 dolarlık Tesla Tekila’nın popülaritesinin ardından içki işini tekiladan biraya genişletmeyi planlıyor. Musk, geçen hafta Berlin’de düzenlenen bir etkinlik sırasında Tesla’nın “Giga Bira”sını ortaya çıkardı. Bira şişesinin fütüristik tasarımı, Tesla logosuyla birlikte Musk’ın sevilen Cybertruck stilinden ilham alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne göre Tesla, hem Giga Beer hem de Giga Bier’in ticari markalarına resmi olarak sahip.

GigaBier’ın ilk görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Tesla hayranları, etkinlikten fotoğraflar paylaşarak Musk’ı tebrik ettiler.

Geçen yıl, otomobil üreticisi, altın bir şimşek şeklindeki şişede satılan 250 dolarlık sınırlı sayıda Tesla Tekila’yı piyasaya sürmüştü. Insider’dan Tim Levin’in haberine göre, bu yıl mart ayında da ikinci bir parti piyasaya sürüldü ve saatler içinde hızla tükendi. Şimdi, satıcılar, içinde tekila olmasa bile, boş şişeleri binlerce dolara çevrimiçi olarak satıyorlar.

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