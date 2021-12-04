Elon Musk, Jack Dorsey’in ayrılışına kayıtsız kalmayıp Twitter’a koştu

Attığı tweet'lerle sık sık gündeme gelen Musk, bu defa da Twitter CEO'su Jack Dorsey'in şirketten ayrılışıyla ilgili esprili bir tweet attı. Musk, yeni Twitter CEO'sunu Joseph Stalin'e, Jack Dorsey'i de Nikolai Yezhov olarak gösteren bir mim paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Sık sık tweet’leri ile yeni gündemler yaratan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bu defa da Twitter’daki yönetim değişikliği ile ilgili bir mim paylaştı. Musk’ın paylaştığı mim’de yeni gelen Twitter CEO’su Parag Agrawal Sovyet diktatörü Joseph Stalin ve eski CEO Jack Dorsey Sovyet gizli polis şefi Nikolai Yezhov olarak görülüyor. İlk görüntüde ikisi birlikte yürürken, ikinci görüntüde sadece Stalin olarak Agrawal kalırken, Dorsey suya atılmış gibi görünüyor.

Yezhov 1940’ta idam edilmişti. Mim’in anlamı da bu bağlamda Agrawal’ın Dorsey’i Twitter’dan silmeye çalışması gibi görünüyor.

Dorsey pazartesi günü Twitter’dan ayrıldığını ve Agrawal’ın atandığını duyurdu. Gelecek yıla kadar sosyal medya hizmetinin yönetim kurulunda hizmet vermeye devam edecek, ancak bunun dışında ödeme şirketi Square’e odaklanacak.

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