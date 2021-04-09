Elon Musk yine yaptı yapacağını: Maymun beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynadı

Son dönemde adı elektrikli araç markası Tesla ve kriptopara ve Bitcoin ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü girişimci ve iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink isimli şirket dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Neuralink’in paylaştığı videoda şirketin Pager adını verdiği bir maymun ellerini kullanmadan bilgisayar oyunu oynuyor. Uzun yıllardır farklı platformlarda oynanan Pong isimli oyunu ellerini kullanmadan ve zihin gücüyle oynayan maymunun görüntüleri paylaşım rekoru kırdı.

Makak maymununun beynine yerleştirilen çip aracılığıyla bu oyunu oynadığı belirtildi. Bir süredir primatlar üzerinde deneyler yapan Neuralink ilk kez bu denemelerin sonuçlarını video olarak paylaşmış oldu.

Yapay zekaya sahip mikroçipler geliştirerek bunu insanların beyinlerine yerleştirmeyi hedefleyen Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada bu sayede felç geçirmiş kişilere yardım edeceğini söylemişti. 2019 yılında Musk, bir maymunun beyin gücüyle bir bilgisayarı kontrol edebildiğini dile getirmiş fakat bu konuyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmamıştı.

DENEY NASIL ÇALIŞTI?

Neuralink deneyden 6 hafta önce Pager’ın beynine bir çip yerleştirdi. Daha sonra bir kumanda aracılığıyla maymunun beyin hareketlerini kaydeden sistem, Pager’ın her başarılı hamlesi sonrasında muzlu süt vererek hayvanı ödüllendirdi.

Bu süreç sonunda Pager’ın beyin hareketlerini inceleyen uzmanlar beyin gücünün de sınırlarını çizmiş oldu. Daha sonra kumandayı çıkaran yetkililere rağmen Pager, beynindeki çip sayesinde ellerini kullanmadan oyunu oynamaya devam edebildi.

Teoride, Musk’ın şirketinin geliştirdiği teknoloji ile felç geçirenlere ya da kaza geçirenlere sentetik uzuvlar takarak bu çipler aracılığıyla hareket ettirmeleri bekleniyor.

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