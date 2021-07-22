Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erkekler kadınlardan daha çok doğaya zarar veriyor

İsveç'te yapılan bir araştırma erkeklerin doğaya verdiği zararın kadınlardan daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:47, 22/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Erkekler kadınlardan daha çok doğaya zarar veriyor

Çevre sorunları, küresel iklim krizi ve sera gazlarının salınımı gibi sorunları corona virüsü sebebiyle geri plana atılmış gibi görünse de Avrupa’da yapılan bir araştırma kadın-erkek ayrımının doğaya verdiği zararı gözler önüne serdi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yayınlanan haberde, erkeklerin gündelik alışkanlıklarının kadınlara göre doğaya daha fazla zarar verdiği belirtildi. Bu iddianın kaynağı ise dünyanın saygın dergilerinden Journal of Industrial Ecology’de yayınlanan bir araştırma sonucu. Araştırmaya göre erkeklerin gündelik alışkanlıkları doğaya ve gezegene kadınlardan çok daha fazla zarar veriyor.

Erkeklerin araçlarına kadınlardan daha çok benzin harcadığı belirtilirken, araştırmayı yürüten Annika Carlsson Kanyama, “Kadınlar ev dekorasyonuna, sağlığa ve kıyafetlere daha çok para harcarken erkekler ise dışarıda yemek yemeye, alkol tüketimine, sigaraya ve benzine daha çok para harcamayı tercih ediyor” dedi.

Hem erkek hem de kadınların tatile çıkmalarının en çok emisyon kaynağı olduğunun vurgulandığı makalede, “Sebze bazlı beslenme ve tatillere uçak ya da otomobil yerine trenle gitmek hem erkeklerde hem de kadınlarda karbon salınımını yüzde 40 oranında azaltır” ifadesine yer verildi.

İlginizi Çekebilirİklim krizinin etkileri artıyor: Isıya bağlı ölümlerİklim krizinin etkileri artıyor: Isıya bağlı ölümlerİlginizi Çekebilirİklim krizi, ayıların türlerinde çeşitliliğe neden oluyorİklim krizi, ayıların türlerinde çeşitliliğe neden oluyor
Avrupa benzin Bilim Corona iklim değişikliği İsveç Kadın otomobil para Teknoloji uçak
Yayınlanma Tarihi:07:39,