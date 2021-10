Facebook hakkında çarpıcı yorum: 21’inci yüzyılın sigarası

Son dönemde hem kullanıcılarının ruh sağlığına zarar verdiğine dair bilgileri gizleyen hem de ifade ve basın özgürlüğüne karşı adımlar atmakla suçlanan Facebook hakkında çok çarpıcı bir yorum ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'dan geldi.

Eski bir Facebook çalışanının, şirket içi yazışmaları sızdırmasından sonra tarihinin en zor günlerini yaşayan Facebook ile ilgili çarpıcı bir yorum İngiliz The Guardian gazetesinden geldi.

The Guardian köşe yazarı Jonathan Freedland, “Facebook, 21’inci yüzyılın sigara endüstrisi mi” başlığını kullanarak sosyal medya platformunu yerden yere vurdu. The Guardian’da yayınlanan makalede, “Kendi araştırmaları ve eski çalışanlarına rağmen şirket kendi ürünlerinin sebep olduğu zararı durdurmak için güvenilemez. Günün birinde Facebook hakkında şu an sigaralar ile ilgili düşündüğümüz gibi mi düşüneceğiz. Yoksa Facebook daha çok silah lobisi gibi mi? Belki de alkol endüstrisi buna daha yakın ve uygun olabilir. Her üç benzetmede de zararlı bir yan var. Fakat bu paralellik sorunu gözler önüne seriyor” denildi.

“SİGARA SEKTÖRÜ DE BÖYLEYDİ”

Facebook’un ve bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi uygulamaların geçen hafta 6 saat boyunca erişilemediğini hatırlatan Freedland, “Facebook kendisini arkadaşlar ve aileyle bağlantı kurulabilecek bir platform olarak gösteriyor fakat aslında bundan çok daha tehlikeli. 1960’ların başında sigara üreticisi Reynolds’ta çalışan bilim insanları sigara içmenin kansere sebep olduğuna dair kanıtlar buldu. Bu sırada rakip sigara şirketi Philip Morris ürünlerinde çok sayıda kanserojen madde buldu. Fakat bunların hiçbirini kamuoyuna açıklamadı. Aradan geçen 30 yıl boyunca sigara şirketleri sigara içmenin zararlı olduğuna dair iddiaları yalanladı, fakat yaptıkları araştırmalar tam tersini gösteriyordu” dedi.

Facebook’un bünyesindeki Instagram hakkındaki bir araştırmayı sızdıran eski Facebook ürün yöneticisi Frances Haugen da 2019 yılında yayınlanan bir iç yazışmayı ortaya çıkarmış ve o zamanlardan Facebook’un Instagram’ın genç kadınlar ve ergenlere zarar verdiğini tespit ettiğini ifşa etmişti. O dönem yayınlanan araştırmada, “Instagram her 3 genç kızdan 1’inin bedeniyle sorun yaşamasına sebep oluyor” denildi ve gençlerde anksiyete ve depresyona sebebiyet verdiği tespit edildi.

“ZUCKERBERG TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞ”

Freedland ise, “Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Mart ayında Kongre’de bu konu gündeme geldiğinde, Instagram’ın böyle bir duruma sebebiyet vermediğini söylemişti. Zuckerberg, Kongre’de, ‘Yaptığımız araştırmalar sosyal medya uygulamasının diğer insanlarla bağlantı kurulmasına olanak sağladığı için pozitif sağlık faydaları var’ ifadesini kullanmıştı” yorumunu yaptı.

Facebook’un mücadele etmek için çok büyük olduğunu söyleyen Freedland, “Boykot çağrıları çabasız kalıyor çünkü tüketiciler bu platformu faydalı buluyor ve reklamverenler de etkili buluyor. Fakat tekelleşme sebebiyle halen şans var. Veri koruma ve veri sahipliği ile ilgili yasaları değiştirin ve eğer üst düzey bir Facebook yetkilisinin Kongre’de yalan söylediğini kanıtlarsanız onu yargılayın” diye sözlerine devam etti.

The Guardian’ın deneyimli köşe yazarı, “En sonunda sigara üreticileri kanun karşısında boynunu büktü. Fakat on yıllar boyunca yarattığı güvensizlik ve yalanla birlikte kâr elde etmeyi insanların güvenliğinin önüne koyunca çok geç kaldılar ve milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Bu sefer bekleyemeyiz” dedi.

