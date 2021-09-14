Facebook’ta çifte standart: Kurallar herkes için farklı işliyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Facebook yıllardır ünlülerin ve politikacıların, diğer kullanıcılarının tabi olduğu kurallardan kaçınmalarına izin veren "XCheck" adlı az bilinen bir programa sahip. Program ile sosyal medya platformunda ayrıcalıklı bir VIP listenin olduğu iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Şirket sık sık herkese eşit davrandığını iddia etse de Wall Street Journal’da yayınlanan son haberde Facebook’un; güçlü, hali vakti yerinde belirli bireylerin temel olarak kendi kurallarına göre oynamasına izin verdiği iddia ediliyor.

“Cross check” veya “XCheck” olarak bilinen program ile Facebook ve Instagram’da milyonlarca VIP hesabın içerik denetimi için özel kurallar oluşturuluyor.

Normal koşullarda şirketin yapay zekâ teknolojileri veya sözleşmeli içerik moderatörleri, kullanıcıların gönderilerinin şirket kurallarını ihlal ettiğini tespit ederse, içerikleri anında kaldırabilir. Ancak XCheck programındaki kullanıcılar, içeriklerinin ayrı bir denetleme sistemine yönlendirilmeden önce Facebook hizmetlerinde canlı kalmasını sağlayabilir. Habere göre, bu süreçte tam zamanlı çalışan daha iyi eğitimli içerik moderatörleri görev yapıyor.

AYRICALIKLI VIP KULLANICILARI

Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre, bu süreç bugün milyonlarca VIP kullanıcısını normal, günlük kullanıcılarla aynı türden incelemelerden koruyan bir sisteme dönüştü. Bu tür kullanıcıların çoğu beyaz listeye alınıyor, temel olarak onları yaptırımlardan muaf kılıyor. Böylece yanlış bilgi, taciz veya şiddete teşvik içeren gönderiler gibi kışkırtıcı içerik yayınlamalarına izin veriyor.

Bu tür ayrıcalıkların alıcıları arasında eski Başkan Donald Trump (bu yılın başlarında platformdan engellenmeden önce), oğlu Donald Trump Jr., Candace Owens ve Senatör Elizabeth Warren gibi isimler yer alıyor. Genel olarak, beyaz listeye alınan kişiler, bu durumun farkında değiller.

İDDİALARI REDDETTİ

Haber üzerine Facebook’a ulaşan teknoloji sitesi Gizmodo’yu şirket, iletişim sorumlusu Andy Stone tarafından Twitter aracılığıyla yakın zamanda yapılan yorumlara yönlendirdi. Stone, programın yenilenmeye ihtiyacı olan ve devam eden bir çalışma olduğunu savunarak, Facebook’un program hakkında yaptığı önceki yorumları hatırlattı:

“2018’de söylediğimiz gibi: Çapraz kontrol basitçe, politikalarımızı doğru bir şekilde uyguladığımızdan emin olmak için belirli sayfalardan veya profillerden gelen bazı içeriklere ikinci bir inceleme katmanı verildiği anlamına gelir. İki farklı adalet sistemi yoktur.”

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