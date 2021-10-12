Facebook’un eski çalışanından yeni iddialar: “Nefret söylemlerinin yayılmasını engellemedi”

Daha önce Facebook'ta veri bilimcisi olarak çalışan Sophie Zhang; Facebook'u, gelişmekte olan ülkelerde nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek için yeterince çaba göstermemekle suçladı. Zhang, iddialarıyla ilgili belgeleri ABD makamlarına ilettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya platformu birbirinden çarpıcı iddialarla sarsılmaya devam ediyor. Eski Facebook çalışanı Frances Haugen’in Kongre’de Facebook’un kârlarını kullanıcılarının sağlığının önüne koyduğuna dair ifade vermesinin ardından yeni bir iddia da platformun eski veri bilimcisi Sophie Zhang’den geldi.

Sosyal medya devinde çalıştıktan sonra ellerinde kan olduğunu hissettiğini söyleyen eski bir Facebook çalışanı olan Zhang, Kongre önünde ifade verebileceğini de söyledi.

“BELGELERİ TESLİM ETTİM”

Facebook’u seçimleri baltalamak için kullanılan sahte hesapları görmezden gelmekle suçlayan Sophie Zhang, pazar günü CNN’ye, belgeleri bir ABD kolluk kuvvetine ilettiğini söyledi: “Bir ABD kolluk kuvvetine olası cezai ihlallerle ilgili ayrıntılı belgeler sağladım. Anladığım kadarıyla soruşturma devam ediyor.”

Zhang, CNN’ye hangi ajansa bilgi verdiğini veya belgelerin neler içerdiğini açıklamayı reddederken, geçen haftalarda on binlerce belgeyi sızdırdıktan sonra senato alt komitesine konuşan eski Facebook çalışanı, Frances Haugen’dan cesaret aldığını söyledi.

NEFRET SÖYLEMİNİ VE YANLIŞ BİLGİLERİ DENETLEMEDE YETERSİZ

Haugen’in ifadesi, sosyal medyanın kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisiyle ilgiliydi.

Zhang’ın iddiaları ise Facebook’un platformlarındaki yanlış bilgilerle mücadele etmek için yeterince çaba göstermemesine yönelik. Geçen yıl veri bilimcisi pozisyonundan kovulduktan sonra, endişelerini açıklayan ve Facebook’un özellikle küçük ve gelişmekte olan ülkelerde yanlış bilgilendirme ve nefret söylemini denetleme konusunda yetersiz olduğuna inandığını belirten bir not yazdı.

Teknoloji devi için neredeyse üç yıl çalışan Zhang’in performansıyla ilgili sorunlar nedeniyle işten çıkarıldığı belirtildi.

FACEBOOK YİNE İNKÂR ETTİ

Zhang’in iddialarına rağmen; Facebook, platformlarında yanlış bilgilendirme ve nefret söylemi ile mücadele etmek için yeterince çaba göstermediğini reddetti. CNN’ye konuşan Facebook sözcüsü şunları söyledi: “2017’den bu yana kamuoyundaki tartışmaları manipüle etmek isteyen 150’den fazla ağı kapattık.”

Zhang, Facebook’un sert inkârlarının çalışanları konuşmaya teşvik ettiğine inandığını söylüyor: “Facebook’un sürekli inkâr etmesi, insanları daha da kışkırtıyor diye düşünüyorum.”

İDDİALARDAN SONRA GELEN ÖNLEMLER

Pazar günü Facebook, çocukları çevrimiçi ortamda güvende tutmaya yardımcı olacağını söylediği üç yeni kontrolü duyurdu. Hareket; Haugen’in şirketin elde edeceği kârı kullanıcılarının sağlıklarının üzerine koymakla suçlamasından birkaç gün sonra geldi.

Pazar günü NBC’ye konuşan Facebook’tan Nick Clegg, genç sosyal medya kullanıcılarının refahını önemli ölçüde artıracağını iddia ettiği yeni “dürtme” özelliğini açıklamıştı. Clegg şunları söyledi: “Sistemlerimiz ile onları başka içeriklere bakmaya teşvik edeceğiz.”

Clegg, aracın hangi platformda kullanılacağını ise açıklamadı.

HAUGEN’DEN CESARET ALMIŞ

Zhang, Haugen’den cesaret aldığını belirterek yeni ifşalarda bulunuyor. Haugen’ın iddiaları arasında ise şirket yöneticilerinin, Facebook ve Instagram’ın çocuklar için zararlı olduğunun farkında oldukları ve genç kızların Instagram kullanımı nedeniyle ruh sağlıklarının bozulduğundan haberdar oldukları yer alıyordu. Haugen suçlamalarını, işinden ayrılmadan önce gizlice kopyaladığı on binlerce sayfalık şirket içi araştırma belgeleriyle de destekledi.

Facebook Haugen’ın iddialarını reddederken Mark Zuckerberg de çalışanlarına yazdığı mektupta; “Sanırım çoğumuz, iddialarda yer alan karalanmış bu şirketi tanımıyoruz” dedi.

Facebook’tan Lena Pietsch ise Haugen’in iddialarına şirkette iki yıldan az bir süredir çalıştığını belirterek yanıt verdi.

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