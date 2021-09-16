Google, denizden 6 bin kilometrelik kablo çekti

Google, ABD, İngiltere ve İspanya'yı birbirine bağlayan 6 bin 250 kilometre uzunluğundaki yeni jenerasyon fiber optik kablonun döşendiğini duyurdu. Uluslararası internet veri trafiğini hızlandırması beklenen sistem gelecek yıl devreye girecek.

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Teknoloji devi Google’ın yeni denizaltı internet kablosu projesi tamamlandı. Yazılım dünyasının ünlü isimlerinden Grace Hopper’ın adını alan kablo, New York, İngiltere ve İspanya’yı birbirine bağlıyor. Tam 6 bin 250 kilometre uzunluğundaki kablo, Salı günü İngiltere’nin Bude kentine ulaştı. Kablonun bir başka ucu da bu ayın başlarında İspanya’nın Bilbao kentine ulaşmıştı.

Gelecek yıl hizmete girecek kablo sistemi saniyede 350 terabit veri aktarma kapasitesine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Yeni kablo ile uluslararası internet veri trafiğinin daha da hızlandırılması da bekleniyor.

Grace Hopper, Google’ın tek denizaltı kablosu değil. Bu yılın başlarında da şirket, Doğu kıyısından Güney Amerika boyunca uzanan Firmina denizaltı internet kablosunu hayata geçireceklerini duyurmuştu. Kabloyu inşa etme sözleşmesi bu yılın başlarında New Jersey kablo sağlayıcısı SubCom ile imzalandı. Google ve SubCom, daha iyi internet bağlantısı ve güvenilirlik için tasarlanmış yeni optik fiberler kullanıyor.

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