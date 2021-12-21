Kış Sezonu için Google’dan özel doodle

Kış sezonu ile birlikte havalar soğudu, dereceler 0'a yaklaştı. 20 Mart tarihinine sürecek kış sezonu bugün itibariyle başladı. Kış mevsimi Google tarafından da özel bir doodle ile paylaşıldı. Milyonlarca kullanıcı Google'ın anasayfasında yer alan tasarıma tıklayarak kış sezonu ile ilgili içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor.

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Kış, Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Kış ayının ilk günü ve en uzun günü olarak kabul edilen, 21 Aralık’tan itibaren geceler kısalır, gündüzler uzamaya başlar.

KIŞ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAR?

Kış Gündönümü'nde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

EN UZUN GECE: 21 ARALIK

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.