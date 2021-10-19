Küresel ısınma ile ilgili dikkat çeken bilimsel araştırma

On binlerce iklim değişikliği belgesini analiz eden ve yüzde 99,9'dan fazlasının aynı fikirde olduğunu tespit eden yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınma insanların suçu.

Sozcu.com.tr

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New York, Ithaca’daki Cornell Üniversitesi’nden uzmanlar, insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkisini görmek için 2012’den 2020’ye kadar yayınlanan 88.125 çalışmanın bulgularını analiz ettiler.

Bugün yayınlanan araştırma, 1991 ile 2012 yılları arasında yayınlanan çalışmaların yüzde 97’sinin insan faaliyetlerinin Dünya’nın iklimini değiştirdiği fikrini desteklediğini gösteren benzer bir 2013 makalesini güncelliyor.

ABD’deki Cornell Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olan Mark Lynas, “Şu anda fikir birliğinin yüzde 99’un üzerinde olduğundan ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin gerçekliğinden neredeyse eminiz” dedi.

“ÇÖZÜM İÇİN NEDENİNİ KABUL ETMEMİZ GEREK”

Araştırmacılardan Benjamin Houlton ise, “İklimle ilgili felaketlerin işletmeler, insanlar ve ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerine gerçek zamanlı olarak tanık olduğumuzu düşünürsek yeni çözümleri hızla harekete geçirebilmemiz için sera gazı emisyonlarının başlıca rolünü kabul etmek kritik önem taşıyor” dedi.

Mevcut anket, fikir birliğinin değişip değişmediğini araştırmak için 2012’den Kasım 2020’ye kadar yayınlanan literatürü inceliyor.

Bulgular, dünya liderlerinin tartışacağı Birleşik Krallık’ta gerçekleşecek olan COP26 İklim Değişikliği Konferansı’na hazırlık yapılırken geldi.

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