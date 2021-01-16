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LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, LinkedIn'in Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu.

Güncellenme: 15:13, 16/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabında yapan Sayan, “Reklam yasağı uygulamasının Resmi Gazete’de yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı” dedi.

LinkedIn sosyal medya Türkiye Twitter
Yayınlanma Tarihi:15:10,