LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.
Twitter hesabında yapan Sayan, “Reklam yasağı uygulamasının Resmi Gazete’de yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı” dedi.
Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı.
Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor.
Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.#LinkedinHoşGeldin pic.twitter.com/0JiZ5Tyy22
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 16, 2021