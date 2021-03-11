Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mars’tan ilk ses Dünya’ya ulaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance'in lazer atışları yoluyla kaydederek gönderdiği ilk sesi yayınladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:42, 11/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Mars’tan ilk ses Dünya’ya ulaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars’a gönderdiği yeni nesil uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Uzay aracı, lazer atışları yoluyla kaydettiği ilk sesi dünyaya gönderdi.

Sesin Perseverance’in üzerinde bulunan özel SuperCam ile kaydedildiği ifade edildi. NASA’nın uzay aracının ağzıyla yaptığı açıklamada, “Mars’taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından kaydedilen bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip” denildi.

Kayıtta ayrıca “Mars rüzgarı sesinin” de duyulduğu belirtildi.

İlginizi ÇekebilirBütün Dünya Mars'ı konuşurken NASA'nın gözü Salda Gölü'ndeBütün Dünya Mars'ı konuşurken NASA'nın gözü Salda Gölü'nde
Dünya Mars NASA Türkiye uzay