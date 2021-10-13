Microsoft kullananlar dikkat: Bilgisayarlar hackerların saldırısı altında

ABD merkezli yazılım şirketi Microsoft, İranlı hackerların ABD, Avrupa ve İsrail'deki savunma ve nakliye şirketlerine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, İranlı hackerların ABD, Avrupa ve İsrail’deki savunma ve nakliye şirketlerine siber saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamanın Microsoft’tan geldiğini aktaran gazete, İranlı DEV-0343 isimli hacker grubunun Office 365 yazılımını kullanan 250’den fazla şirkete saldırdığının altını çizdi.

Çok sık kullanılan şifreleri çok büyük bir platformda farklı kullanıcı isimleri ile birlikte deneyerek geniş ölçekli hesap çalma işlemi yapıldığını belirten yetkililer, “ABD, Avrupa Birliği ve İsrail hükümetleriyle çalışan ve askeri radar, drone teknolojisi, uydu sistemleri üreten şirketler hedef alındı” açıklamasını yaptı.

İran yönetiminin elektronik saldırı ve siber saldırılara karşı başlattığı tatbikattan önce yapılan açıklamaya İran yönetiminden bir yanıt gelmedi.

Microsoft yönetimi, “DEV-0343 isimli hücrenin saldırıları engellendi fakat bu grup saldırılarının tekniklerini değiştiriyorlar. Her şirketteki yüzlerce hesap saldırı altında. Ticari uydu görsellerini ya da tanker ve şileplerin seyahat planlarını ele geçirmek İran’ın kendi uydu programını geliştirmesine katkı sağlayabilir” açıklamasını yaptı.

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