NASA’dan, James Webb ile ilgili yeni haber

NASA, geçtiğimiz günlerde fırlatılan gözlemevinin ömrü hakkında bazı heyecan verici haberler verdi. Başlangıçta beş ila on yıl çalışması beklenen James Webb'in, on yıldan daha uzun bir süre uzaya bakabileceği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Uzay ajansı, “Webb ekibi ilk yörüngesini analiz etti ve gözlemevinin yörüngedeki bilim operasyonlarının 10 yıldan fazla bir bilim ömrü boyunca desteklenmesine izin vermek için yeterli iticiye sahip olması gerektiğini belirledi” dedi. Bu açıklamadan sonra da bu iticiye sahip olduğu açıklandı. Ancak bir uyarı notunda NASA, “birçok faktörün Webb’in çalışma süresini nihayetinde etkileyebileceğini” ekledi.

Webb’i taşıyan uzay aracı, itici yakıtı yalnızca hedef yörüngesine ulaşmak için değil, aynı zamanda Webb’in yörüngesini ayarlamak için ve momentum yönetimi olarak bilinen eylem dahil olmak üzere gerekli işlevler için de kullanıyor. Webb’in de Hubble gibi uzun ömürlü olacak olması bilim insanlarını heyecanlandıran bir gelişme oldu.

Şu ana kadar, beklenen 15 yıllık zamanın iki katından fazla süredir görevde olan Hubble Uzay Teleskobu’nun çalışmalarına devam eden Webb, evrenin kökenleri hakkında daha fazla şey öğrenmeyi ve aynı zamanda uzak gezegenleri bulmayı umuyor.

Webb’in potansiyel olarak uzatılmış ömrüne ilişkin haberler heyecan verici olsa da önümüzdeki haftalarda gerekli tüm dağıtım adımlarını mükemmel bir şekilde yerine getirerek teleskobun ilk önce tam olarak çalışır hale gelmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Webb tamamen konuşlandırıldığında ve hedef yörüngesine ulaştığında teleskop, evrenin bazı sırlarını ortaya çıkaracak.

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