Nesli tükenmekte olan kuşlara dokunmatik ekran kullanmayı öğrettiler

Nesli tükenmekte olan kea papağanları dokunmatik ekranlı bilgisayarları kullanmayı öğreniyor.

Sozcu.com.tr

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Nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda papağanı türü, ödül karşılığında tablet bilgisayar kullanmayı öğrendi. Araştırmacılar, bu gelişmenin nesli tükenmekte olan papağan türü için üreme ve koruma programlarının başarısını artırma potansiyeline sahip olabileceğini belirtti.

Araştırma sırasında kea cinsi kuşların, ekrana gagalarıyla dokunmak yerine yalamayı öğrenmeleri istendi. Biology Letters dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Patrick Wood yaptıkları deneyle ilgili şunları söyledi: “Papağan gagası tırnağınıza çok benzer bir yapıda ve dokunmatik ekranı etkinleştirmez. Bu yüzden onlara dilleriyle ekranı yalamayı öğretmek zorunda kaldık. Bu beceriyi kazandıktan sonra dokunmatik ekranı kullanmaya başladılar. Onlar da bundan gerçekten zevk alıyor gibi görünüyor.”

Kuşlara tamamen fiziksel, tamamen ekranda veya her ikisinin karışımı olan görevler verildi. Auckland Üniversitesi’nde doktora adayı olan makalenin baş yazarı Amalia Bastos, sonuçların kuşların gerçek dünyadaki doğal davranışlarını doğru bir şekilde incelemek için sanal testlerin kullanılabileceğini gösterdiğini söyledi.

2017 yılında Yeni Zelanda’da yılın kuşu seçilen kea, dünyanın tek Alp papağanı. Bu kuşlar, Yeni Zelanda’nın güney bölgelerinde yürüyüşçülerin çantalarını çözüp karıştırdıkları için iyi bilinen, oldukça meraklı ve yaramaz bir tür. Erkek kuşların rakiplerine ve turistlere taş attığı da bilinmekte.

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