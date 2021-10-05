Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor... Dün Nobel Tıp Ödülü'nün kazananı açıklanırken bugün ise Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları duyuruldu. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi ödüle layık görüldü.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en prestijli ödülleri olan Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor… Dün, tıp dalında büyük ödülün kazananı açıklanırken bugün ise bu Nobel Fizik Ödülü açıklandı.

Bu yılki ödül 3 bilim insanı arasında paylaşıldı. Ödülün yarısı Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann’a verilirken ödülün diğer yarısı ise Giorgio Parisi’ye verildi.

“İKLİM MODELLERİNİN TEMELİNİ ATTI”

2021 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan Manabe’nin çalışmalarının atmosferdeki karbondioksitin Dünya’nın yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını gözler önüne serdiği belirtildi. Manabe’nin çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu kaydedildi.

Ödülü Manabe ile paylaşan Hasselmann hakkında ise, “Nobel Ödülü kazanan Hasselmann, iklim ve hava durumu arasındaki bağlantıyı kuran modeli yarattı. Onun metodu atmosferin ısısının artmasının insanların yaydığı karbondioksit olduğunu ortaya koydu” açıklaması yapıldı.

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