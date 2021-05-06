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SpaceX bu sefer başardı: Prototip uzay mekiği başarıyla görevini tamamladı

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Starship SN15 kod isimli uzay mekiği başarılı bir kalkış yaptıktan sonra başarıyla inerek bir ilke imza attı. "Bilim kurgu filminden fırlamış" gibi gözüken 120 metrelik uzay mekiğinin başarısı Elon Musk'ı memnun etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:28, 06/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
SpaceX bu sefer başardı: Prototip uzay mekiği başarıyla görevini tamamladı

Bilim dünyasında görmeye alışık olduğumuz uzay mekiklerinden oldukça farklı bir uzay mekiği test görevini başarıyla tamamlayarak yere çakılmadan Dünya’ya iniş yapmayı başardı.

Daha önceki denemelerde başarısız bir şekilde iniş yaparak SpaceX’in kurucusu Elon Musk olmak üzere birçok bilim ve uzay meraklısını üzen SpaceX’in Starship SN15 isimli uzay mekiği dün gece Teksas’taki Boca Chica’dan kalkış yaptı.

Yaklaşık 10 kilometre irtifa kazanan 120 metrelik ve 16 katlı araç daha sonra başarıyla Dünya’ya iniş yaptı. Üç motoru bulunan uzay mekiğinin başarısı ile ilgili olarak Elon Musk, Twitter üzerinden, “Starship başarıyla iniş yaptı” açıklamasını yaptı.

Daha önce SN8, SN9, SN19, SN11, sırasıyla Aralık, Şubat ve Mart aylarında deneme uçuşu yapmış fakat başarılı olamamış, Dünya’ya iniş sırasında parçalara ayrılmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:08:24,