SpaceX görevinde alarm: Çarpışma uyarısı verildi

Milyarder girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, NASA’yla yaptığı anlaşma kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yeni astronot ekibini başarıyla ulaştırdı.

Dünyanın yakından takip ettiği görev sırasında ‘çarpışma tehlikesi’ atlatıldığı ortaya çıktı. New York Post’un haberine göre astronotları taşıyan Crew Dragon aracını takip eden SpaceX ekibi, bir UFO’yla (tanımlanamayan uçan nesne) çarpışma riski olduğunu tespit etti.

SpaceX’ten Sarah Gilles, Crew Dragon’da bulunan ekibe ulaşırken olası bir çarpışma riskine karşı özel kıyafetlerini giymelerini ve koltuklarında hazır bulunmalarını istedi. Uyarıyı alan ekip talimatları yerine getirirken, Gilles kısa süre sonra çarpışma riskinin ortadan kalktığını, söz konusu nesnenin Crew Dragon’ın yakınından geçtiğini aktardı.

NASA: NEDENİ YANLIŞ RAPOR



O anlar SpaceX tarafından uluslararası medyayla da paylaşıldı. Öte yandan NASA, videonun ortaya çıkması sonrası açıklama yaptı. NASA sözcüsü Kelly Humphries, “Yapılan detaylı incelemelerde potansiyel çarpışma uyarısının yanlış bir rapora dayandığı ortaya çıktı. Crew Dragon’a çarpma tehdidi hiçbir zaman olmadı. NASA bunu duymaktan oldukça memnun ancak prosedürlerin gerçekte olması gerektiği gibi işlemesi sevindirici” dedi.