Trump sosyal medya platformu Trut Social’ı yayına almadan ortalık karıştı

Facebook, Twitter, YouTube'dan engellenen ABD Başkanı Trump'ın kurduğu ve ilk aşamada davetiyeye sahip olanların Kasım ayında kullanabileceği sosyal paylaşım platformu Truth Social yayına başlamadan birçok skandalın ortasında kaldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, resmi açıklama ve kararları başta Twitter olmak üzere Facebook ve YouTube üzerinden de yoğun bir şekilde kullanarak diplomasinin kurallarını değiştirdi. Fakat görevinin son günlerinde meydana gelen 6 Ocak 2021 Kongre Baskını sonrasında sosyal medya platformları Trump’a sırtını döndü.

Bu gelişmeye büyük tepki gösteren Trump sıklıkla bu platformları eleştirdikten sonra kendi sosyal paylaşım platformunu kurmaya karar verdi. Önceki gün resmi olarak tanıtılan ve Truth Social isimli platform henüz yayına alınmadan birçok krizin ortasında kaldı.

30 GÜN SÜRE VERDİLER

ABD medyası, Truth Social’ın açık kaynaklı platform Mastodon’un neredeyse aynısını yaptığını yazdı. Trump’ın sosyal medya platformunun yazılım lisans anlaşmasını ihlal ettiğini aktaran Amerikan basını, Trump Media and Technology Group isimli şirketin yazılımı değiştirmek için 30 günü olduğunu ve aksi takdirde yasal sürecin başlayacağını yazdı.

Mastodon’un kodunu kullanmak ücretsiz ve herkese açık olsa da şirketler bunu kullanmak için lisans sözleşmesi imzalamak zorunda. Fakat Truth Social’ın bu lisans sözleşmesine uymadığı belirtildi.

Henüz yayın hayatına başlamayan fakat test sürümünün yayında olduğu platformu trollerin doldurduğu da ortaya çıktı. Teknoloji ve bilişim üzerine haberler yayınlayan Verge, Truth Social’da çok sayıda sahte hesap oluşturulduğunu ve hatta sahte Donald Trump paylaşımlarının da platformda yer aldığını aktardı.

New York Times gazetesi ise bazı hackerların platforma giriş yapabildiğini ve Trump ile birlikte Stephen Bannon, Ron Watkins gibi ülkedeki aşırı sağcı figürlerle Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey adına sahte hesaplar açıldığını yazdı.

“donaldjtrump” rumuzlu bir kullanıcı hesabı açıldığı ve bu hesap üzerinden Trump’ı Twitter’dan engelleyen Dorsey’e hakaretler gönderildiği de belirtildi.

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