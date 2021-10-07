Twitter, mobil reklam ağını 1.05 milyar dolara sattı

Sosyal paylaşım platformu Twitter, bünyesinde olan dijital reklam ağı MoPub'ı sattığını duyurdu.

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Twitter tarafından yapılan açıklamada mobil reklamcılık ağı MoPub’ın oyun geliştirme ve reklam teknolojileri şirketi AppLovin’e satıldığı duyuruldu.

Anlaşma kapsamında AppLovin’in Twitter’a 1.05 milyar dolar nakit ödeme yapacağı kaydedildi. Twitter’ın kendi ürünlerinin geliştirme ve büyütme projesine hız verme kapsamında bu satışı gerçekleştirdiği de belirtildi.

Twitter daha önce yaptığı açıklamada şirketin hedefinin 2023 yılının sonuna kadar 7.5 milyar dolarlık bir gelir elde etmek olduğunu duyurmuştu.

Bu satışın ardından AppLovin’in hisseleri yüzde 8 artarken Twitter’ın hisseleri ise yaklaşık yüzde 2 artış gösterdi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey de yaptığı açıklamada, “Bu hamle bizim ürünlerimize olan odaklanmamızı ve güvenimizi artırdı” dedi. MoPub, 2020 yılında Twitter içinde yaklaşık 188 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Bu da şirketin 2020 yılındaki reklam gelirlerinin yaklaşık yüzde 5.9’una denk geliyor.

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