Twitter’dan Clubhouse için 4 milyar dolarlık teklif

Twitter son zamanların popüler platformu Clubhouse'u satın almak için çalışmalara başladı. Şu an için 4 milyar dolar teklif ile görüşmeleri sürdüren Twitter'dan konuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Twitter, Clubhouse'un atağından sonra Spaces ile kendi sesli uygulamasını da test etmeye başlamıştı.

2020 yılında ortaya çıkan ve sadece davet özelliği ile iOS işletim sistemine sahip cihazlar için kullanılabilen uygulama, 10 milyondan fazla kişi tarafından indirildi. Kısa zamanda sosyal medya kullanıcılarının ilgisiyle karşılaşan uygulama; Facebook, Twitter, Discord, LinkedIn ve Slack dahil olmak üzere birçok rakiple karşı karşıya.

Son aylarda Android uygulamasını oluşturmak için de mühendisleri bünyesine alan uygulama; ayrıca bu hafta, içerik oluşturucuların para kazanmasına yönelik yeniliklerini de açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir Twitter'dan Clubhouse benzeri yeni özellik: Twitter Spaces