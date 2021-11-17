Ünlü milyarder uzay şirketinden 224 milyon sterlinlik hisse sattı

Richard Branson, corona virüsü pandemisinde zarar gören seyahat ve eğlence işletmelerini desteklemek için uzay uçuş şirketinden hisse satmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Milyarder iş insanı Richard Branson, 224 milyon sterlinlik Virgin Galactic hissesi sattı. Branson, uzay yolculuğu şirketinin yüzde 6’sı olan 15,6 milyon hisseyi daha sattı.

71 yaşındaki Branson, Elon Musk’ın SpaceX’ine ve Jeff Bezos’un Blue Origin’ine karşı bir uzay yarışına girmiş ve 11 Temmuz’da Branson, uzay yarışında Amazon’un kurucusu Bezos’u yenmişti.

Ancak ticari uçuşların başlamasındaki gecikmeler, Virgin Galactic’in hisselerinin bu yıl yüzde 20 düşmesine neden oldu. Merkezi New Mexico, Las Cruces’te bulunan şirket, 2023’te ücretli yolculuklarla uzaya uçmayı planlıyor.

Ancak Branson, Virgin Atlantic dahil olmak üzere seyahat ve eğlence işletmelerini desteklemek için hisse satıyor. Covid-19 krizinin başlangıcından bu yana Virgin Galactic’te yaklaşık 800 milyon sterlinlik hisse sattı.

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