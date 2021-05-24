Uzay macerası iki kardeşi karşı karşıya getirdi

Max ve Charlie Denison-Pender, Elon Musk’ın ayın etrafında gerçekleşecek ilk sivil uçuşunda yer alabilmek için rekabet eden iki kardeş.

SpaceX’in ayın etrafında Yusaku Maezawa ile gerçekleştireceği özel bir projesi olacağı açıklanmıştı. dearMoon isminin verildiği projede Japon milyarder Maezawa, kendisiyle birlikte yer alacak mürettebatı seçmeye çalışıyor.

Başlangıçta Maezawa, koltukları sanatçılara vereceğini söylemişti, ancak yolcu arayışını biraz daha genişletti.

Maezawa ile uzay yolculuğuna katılmak için başvuru süreci ise oldukça basit:

Adayların; başvuru formunda isim, e-posta adresi ve ülke gibi temel bilgileri doldurulmasını isteyen milyarder, ayrıca başvuran adaylara sosyal medyada kendisini nereden takip ettiklerini soruyor.

İKİ KARDEŞİN REKABETİ

Maezawa’nın mürettebatında yer almak için iki kardeş birbirlerinden habersiz bir şekilde başvurdu.

Charlie Denison-Pender, Insider’a şunları söyledi: “Onun aya gitmek istemesini beklemiyordum, çünkü her zaman uzayla ilgilenen ben oldum.”

Rekabetleri sorulduğunda Charlie; “Rekabetçiyiz, ancak çok dostane bir şekilde” dedi.

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Charlie için ayın etrafında tarihi bir uçuşta yer almak çok fazla anlam taşıyor. Brunel Üniversitesi’nde havacılık ve uzay mühendisliği öğrencisi olan Charlie, böyle bir gelişime katkıda bulunan ilk insanlardan biri olmayı umuyor.

Bir sanatçı olan Max ise, yıl sonu sergisi için çok çalışıyor. Ay’a uçmaya olan ilgisi, yaratıcı geçmişi göz önüne alındığında Charlie için tam bir şok olmuş.

Onun yerine Max koltuğu kazanırsa nasıl hissedeceği sorulduğunda, Charlie şu şekilde cevap veriyor: “Gizlice sinirlenirdim ama aynı zamanda onun için çok mutlu olurdum.”

BİR AİLE YOLCULUĞUNA NE DERSİNİZ?

Charlie, kardeşinin başvurusuna şaşırmış olsa da Max, uzay yolculuğu için yaratıcılığını kullanmayı ihmal etmemiş ve birbirinden eğlenceli görüntüler ortaya çıkarmış.

Kısa zaman önce Telegraph sayfalarına da konuk olan Max, kardeşiyle yer aldığı sayfaları paylaşıp Mawzawa’ya bir aile yolculuğuna ne dersiniz, diye soruyor.

“ELON MUSK’A GÜVENİYORUM”

Insider ile görüşen Charlie’ye bu tür seyahatlerin hâlâ bir risk taşıdığı hatırlatıldığında ise; “Genel olarak, Elon Musk ve SpaceX’e oldukça güveniyorum, çünkü uzun süredir çığır açan şeyler yapıyor. Ayrıca Starship prototipleri ve testleri boyunca ilerlemeyi her seferinde görebilirsiniz. Her zaman oldukça maceracı ve biraz risk alan biriydim, bu yüzden bir risk olsa bile yine de yaparım; çünkü bu konuda tutkuluyum.”

Charlie, Max’in katılımına şaşırsa da Maezawa’nın bu yolculuk projesini organize etmesinin başında sanatçılara ilham olmak da vardı.

Mürettebatın haziran ayı sonunda seçileceği ve eğitimin bundan kısa bir süre sonra başlayacağı belirtildi.

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