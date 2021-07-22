Uzaya çıkan en yaşlı insandan, Blue Origin eleştirisi

Önceki gün Blue Origin’e binerek Amazon’un kurucularından Jeff Bezos ile uzaya çıkan ve 82 yaşında olduğu için “uzaya giden en yaşlı insan” unvanını alan Wall Funk açıklamalarda bulundu.

Başarılı bir şekilde uzaya gitmeyi başaran ve uzaya giden en yaşlı insan olarak tarihe geçen Funk’ın iniş sonrasında yaptığı açıklamalar ise gündem oldu.



Salı günü gerçekleşen uzay yolculuğunun yaklaşık 10 dakika sürdüğü belirtilirken mekikteki ekip arkadaşlarıyla yaklaşık 3 dakika yer çekimsiz ortamda kaldığı kaydedildi.

82 yaşındaki maceracı yaptığı açıklamalarda, “Bu yolculuğun her dakikasına bayıldım. Keşke biraz daha uzun olsaydı” dedi. Funk yolculuğu, “karanlık, kısa ve kalabalık” olarak yorumladı. Funk, “Çok hızlı bir şekilde çıktık ve bir anda karanlık oldu. Ben Dünya’yı görürüz diye düşünüyordum fakat Dünya’yı görmek için çok fazla yükselmemiştik. Çok karanlıktı” ifadesini kullandı.

Blue Origin’i 2000’de kuran Bezos, uzay yolculuğunda Funk’ı ve ağabeyi Mark’ı uzay mekiğine davet etmişti. Son koltuk için düzenlenen açık artırmayı ise Hollanda’nın zengin ailelerinden Daemenler kazandı. Ailenin 18 yaşındaki oğlu Oliver Daemen, uzay yolculuğuna katıldı ve uzaya çıkan en genç isim oldu.

Uluslararası kamuoyunun gündemden düşürmediği uzay turisti, “Kemerlerimizi çıkardığımızda ve yer çekimsiz ortamda pencereden Dünya’yı görebildik. Fakat Ay’dan ya da Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli profesyonel astronotların gördüğü şekilde görmedik” dedi. Uluslararası Uzay İstasyonu, Bezos ve mürettebatının çıktığı irtifadan 4 kat daha yüksekte bulunuyor.

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