WhatsApp’tan kripto para adımı

WhatsApp, kullanıcıların uygulamada sohbet ederken para gönderip almalarını sağlayan Meta'nın yeni dijital cüzdanı Novi'yi kullanarak kripto para ödeme seçeneği ekliyor.

Sozcu.com.tr

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WhatsApp, ABD’de sınırlı sayıda kullanıcının Meta’nın Novi dijital cüzdanını kullanarak bir sohbette kripto para birimi gönderip almasına izin veriyor.

Ekim ayında pilot uygulama olarak başlatılan Novi, insanların Paxos ve Coinbase ortaklığıyla USDP kullanarak para gönderip almalarını sağlıyor. Ödemeler, sohbet içinde ek olarak gönderiliyor ve anında aktarılabiliyor.

Novi başkanı Stephane Kasriel bu hafta bir tweet’te WhatsApp pilot uygulamasını duyurdu: “İnsanların sevdiklerine para göndermeyi koordine etmek için WhatsApp’ı kullandıklarını sık sık duyuyoruz ve Novi, insanların bunu güvenli, anında ve ücretsiz olarak yapmasını sağlıyor. Ödemeler doğrudan insanların sohbetinde görünecek.”

AMAÇ: 1.7 MİLYAR İNSANA YARDIM ETMEK

Şirket, odak noktasının herhangi bir banka hesabına erişimi olmayan 1,7 milyar yetişkine yardım etmek olduğunu söylüyor.

Novi bir basın açıklamasında, “Küresel finansal sistemin dışında kalmanın insanların yaşamları üzerinde gerçek sonuçları var ve en yüksek bedeli ödeyenler genellikle en yetersiz hizmet alan insanlar oluyor” dedi.

Haziran 2019’da, o zamanlar hala Facebook olan Meta, firmanın kendi dijital cüzdanı Calibra ile entegre edilecek olan kendi Bitcoin tarzı dijital para birimi olan Libra için planlarını açıklamıştı.

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