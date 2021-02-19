WhatsApp’tan yeni açıklama: Önümüzdeki haftalarda uyarı mesajı yayınlayacağız

Gizlilik sözleşmesi konusunda tepkilerin odağında olan WhatsApp, kullanıcılarının hizmet koşullarını ve gizlilik ilkesini incelemelerine yönelik güncel planlarını paylaşmaya başladıklarını belirtti.

“Daha önce bu güncelleme hakkında çok fazla sayıda yanlış bilgiyle karşılaştık” denilen WhatsApp’ın açıklamasında tüm yanlış anlaşılmaları gidermek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edildiği kaydedildi.

“İLERLEYEN GÜNLERDE ÇOK DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ”

WhatsApp’ın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

* WhatsApp'ta işletmelerle sohbet etmenin veya işletmelerden alışveriş yapmanın yeni yöntemlerini sunduğumuzu ve bu yöntemlerin tamamen isteğe bağlı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifrelidir. Bu sayede WhatsApp kişisel mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez.

* Bu konuda neyi daha iyi yapabileceğimiz üzerine derinlemesine düşündük. Herkesin, geçmişten bu yana uçtan uca şifrelemeyi savunduğumuzu bilmesini ve kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılığımızdan emin olmasını istiyoruz.

* Bu doğrultuda, değerlerimizi ve güncellemelerimizi doğrudan WhatsApp'ta paylaşmak için artık Durum özelliğimizi kullanıyoruz. İlerleyen günlerde sesimizi daha net bir şekilde duyurmak için çok daha fazlasını yapacağız.

“KULLANICILARA HATIRLATMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

* Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp'ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler. Ayrıca bize ulaşan endişelere yanıt vermek için bu sayfaya daha fazla bilgi ekledik.

* Son olarak, WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız.

* Kullanıcıların WhatsApp'ı ücretsiz olarak nasıl sunabildiğimizi bilmelerinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Her gün milyonlarca kullanıcı, telefon etmekten ya da e-posta göndermekten daha kolay olduğu için işletmelerle WhatsApp üzerinden sohbet ediyor.

* Kullanıcılarımızdan değil, WhatsApp'ta müşteri hizmetleri sunan işletmelerden ücret alıyoruz. İşletmeler, bazı alışveriş özelliklerini kullanmak ve farklı uygulamalar arasında envanterlerini yönetebilmek için Facebook’la çalışmayı tercih edebilirler.

“BAZI RAKİPLERİMİZ KULLANICILARIN MESAJLARINI GÖREMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER”

* Kullanıcıların işletmelerle iletişim kurmak isteyip istemediklerine karar verebilmeleri için, doğrudan WhatsApp'ta daha fazla bilgi sunuyoruz.

* Bu süre zarfında, bazı kullanıcıların sunulan özellikleri görmek amacıyla diğer uygulamaları deneyebileceğini anlıyoruz. Bazı rakiplerimiz kullanıcıların mesajlarını göremediklerini öne sürdüler.

* Bir uygulama uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa varsayılan olarak mesajlarınızı okuyabilir. Bazı uygulamalarsa WhatsApp'tan bile daha az bilgiye ulaşabilmeleri nedeniyle daha iyi olduklarını iddia ediyorlar.

“WHATSAPP BAZI SINIRLI SAYIDA VERİLERE ERİŞİM SAĞLAYABİLİYOR”

* WhatsApp, güvenilir ve güvenli bir hizmet sunabilmek için, bazı sınırlı sayıda verilere erişim sağlayabiliyor. Kullanıcıların da mesajlaşma hizmetlerinde bu özellikleri aradıklarına inanıyoruz.

* Kararlarımızı daha özenli ve dikkatle inceleyerek almaya gayret ediyoruz ve bu sorumlulukları daha fazla değil, daha az bilgiyle yerine getirmenin yeni yollarını geliştirmeye devam edeceğiz.

* Endişelere yanıt vermemize yardımcı olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zamanki gibi tüm soruları yanıtlamaya hazırız. 2021 yılına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve önümüzdeki hafta ve aylarda başka yenilikleri de sizinle paylaşmayı heyecanla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir WhatsApp milyonlarca kullanıcısını kaybetti