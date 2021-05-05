Bakan Soylu ve MİT’e ‘kripto para’ soruları

Tarih 26 Şubat 2021… Yenişafak Gazetesi daha Thodex vurgunu yaşanmadan iki ay önce şu habere imza attı: “… Kripto para piyasası denetlenmediği için kara para aklanırken, teröre de finansman sağlanıyor. Soğuk cüzdanlar, kullanılan yöntemlerden biri. Parasını aklamak isteyen kişi elindeki nakdi, kripto para ofisine götürüyor. Soğuk cüzdanda kripto parayı alıyor ve elindeki nakdi soğuk cüzdanın eski sahibine bırakıyor. Bu para istenilen yere transfer ediliyor.”

Yani… İktidara yakın bir gazete, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin ‘kripto para' üzerinden finansman sağladığını, parayı istediklere yerlere transfer ettiklerini iddia etti! Bu transferlerin de özellikle ‘Kapalıçarşı'da yapıldığı öne sürüldü.

Soru şu: Bu haber üzerine bir denetleme yapıldı mı?

Devam edelim…

7 Nisan'da, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara göre aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Yani… Devlet, terörün finansmanına karşı 15 Temmuz 2016'dan beş yıl sonra bile olsa doğru hamlelerle önlem alıyordu!

Geliyoruz 22 Nisan'a… Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 24 saat içinde internet sistemlerini kapatarak yurt dışına kaçtı. Şirkete operasyonlar yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 29 Nisan'da şu ana kadar tespit edilen rakamın 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret etti. Peki Thodex ya da diğer kripto vurgunlar ya da ‘para transferleri' bitti mi?

Thodex'in ilk ihbarı ne zaman?

CHP İstanbul Milletvekili ve Güvenlik-İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a bir dizi sorular yöneltti. Kılınç su sorulara yanıt istedi:

Thodex adlı kripto para borsası ile ilgili Emniyet'in ilgili birimlerine ihbarlar yapılmış mıdır? Yapılmışsa ilk ihbarlar ne zaman yapılmıştır? Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkışı neden engellenememiştir?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na intikal ettirilen mali tespit raporları ve bilgi notları uyarınca son üç yılda bankalar nezdinde el konulan kripto para hesapları kaç liradır?

2020 içerisinde ve ve 2021 yılının ilk üç ayında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK), Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, suç gelirlerinin aklanması suçuna ilişkin kaç şüpheli işlem ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır? Bu bilgilendirmelerin kaçı kripto para platformları ile ilgilidir?

Bitmedi…

MASAK'tan MİT'e rapor gitti mi?

CHP'li Kılınç'ın şu tespiti ve iddiası önemli: “Kripto para platformları yapısı gereği suç aktörlerinin kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi yasadışı faaliyetlere daha fazla imkan sağlayan platformlar. Terörizmin finansmanı ve kara para aklamada kripto para biriminin rolü üzerine yapılan araştırmalar, illegal yapıların, finansman sağlamada ve para transferlerinde tespit edilmesi zor olan kripto paraları sıklıkla kullanmaya başladıklarını ortaya koyuyor.”

Kılınç'ın Fuat Oktay'a sorduğu iki soru da çarpıcı:

“… 2020 yılı içerisinde ve 2021 yılının ilk 3 ayında MASAK'tan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) diğer güvenlik birimlerine kaç kişi ve kurum ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuştur? Bilgilendirmede bulunulan dosyalardan kaçı terörizmin finansmanı ile ilgilidir? Son yılların en büyük mali vurgunlarından olduğu belirtilen kripto para borsalarındaki dolandırıcılık ile ilgili MİT Başkanlığı'nın ve diğer devlet güvenlik ve istihbarat kurumlarının görevlerini tam ve eksiksiz olarak yaptığını düşünüyor musunuz?”

SONUÇ: Piyasada izi sürülemeyen ileri teknolojiye sahip kripto paralar mevcut. Bu nedenler de her türlü illegal faaliyette kullanılması oldukça kolay. Bu yüzden sorun Türkiye'nin her vatandaşını ilgilendiriyor!