Cem Gürdeniz’in hedef aldığı ABD’li

Ralph Peters…

ABD'li yarbay…

Fox News yorumcusu…

Tarih 1 Haziran 2006…

“Askeri görevlilere en son teknolojik ve stratejik gelişmeler hakkında analiz, fikir ve yorum sağlayan” Armed Forces Journal (Silahlı Kuvvetler Dergisi) adlı dergide şu yazıyı kaleme aldı: “Kan sınırları…” Yazıda, Ortadoğu'nun nasıl şekilleneceğini anlatan haritayı çizdi ve harita, o dergide yayımlandı! Büyük Ortadoğu Projesi'nin haritasıydı yayımlanan ve makalede şu cümleler vardı: “…Yıllarca süren şiddetli askeri baskılara ve kimliklerini ortadan kaldırmak için onlarca yıldır ‘dağ Türklerine' indirgemeye maruz kalan Türkiye'nin uzun süredir acı çeken Kürtleri gibi… Ankara'nın elindeki Kürt durumu son on yılda bir şekilde hafiflemiş olsa da, baskı son zamanlarda yeniden yoğunlaştı ve Türkiye'nin doğudaki beşte biri işgal edilmiş bölge olarak görülmelidir. Suriye ve İran Kürtlerine gelince, onlar da yapabilseler bağımsız bir Kürdistan'a katılmak için acele edeceklerdi. Dünyanın meşru demokrasilerinin Kürt bağımsızlığını savunmayı reddetmesi, bir insan hakları ihmal günahıdır. Ve bu arada: Diyarbakır'dan Tebriz'e uzanan bir Özgür Kürdistan, Bulgaristan ile Japonya arasındaki en Batı yanlısı devlet olacaktır.”

Neden Ralph Peters'i anlattım? Çünkü…

15 Temmuz'un arkasındaki güç

Konuyu bugün emniyette ifade veren Amiral Cem Gürdeniz'e getireceğim! Hani, ‘Atlantikçi' yani NATO'cu yani “ABD'nin hizmetinde” olduğu iddia edilen Gürdeniz var ya! 1 Eylül 2016'da denizcilik sektöründe haberler yapan aylık gazete “Marinedeal News”'e verdiği röportajda o albayı şöyle anlatmıştı:

“… 15 Temmuz öncesi New York Times, Wall Street Journal, The Economist gibi yayınlarda pek çok önde gelen düşünce adamlarının darbeyi teşvik eden yazılarını okuduk. Darbe girişim olduktan sonra Fox Tv'de ABD'li Yarbay Ralph Peters, ‘Bu darbeyi iyi çocuklar yapıyor… Obama çenesini kapatsın' ifadelerini kullandığını gördük. Şimdi Ralph Peters dediğimiz kimdir? Büyük Ortadoğu Projesi haritasını Blood Borders (Kan sınırları) makalesinde çizen adamdır. Kalkışma ardından yazılan makalelere bakıyoruz… Stratfor'dan George Freidman'n yazdıkları, yine CFR (Dış İlişkiler Konseyi/ABD derin devleti) Steven Cook… Bir kere bu darbeyi yapanları öven, neredeyse Türkiye'nin bu darbe başarılı olsaydı çok daha iyi konuma geleceği şeklinde yorumları görüyoruz. Bunların hiçbirisi bizim için sürpriz değil.”

Cem Gürdeniz, 15 Temmuz'un arkasında Atlantik'in yani Amerika'nın olduğunu net çiziyor! 6 yıl sonra… Bugün ne oldu? Sabahın altısında gözaltına alındı, ifade sırasını bekliyor! Ve hakkındaki suçlama: Darbecilik! 15 Temmuz'a direnen amirale yapılan suçlama bu… Bitmedi…

Dünün Fetullahseverleri okumalı

Cem Gürdeniz'in şu tespitlerini de dünün ‘Fetullahseverleri' de iyi okumalı:

“Ordu, son 70 yıldır askeri vesayet adı altında genelde Atlantik sistemle uyumlu şekilde Türkiye politikasını etkiliyordu. Askeri vesayet dediğimiz model ne zaman ki Atlantik sisteminin iradesi dışına çıktı: Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz politikaları, Kıbrıs ve Güneydoğu politikaları, PKK ile mücadele sonunda son kullanma tarihi geldi. İşte o vakit, ‘Biz bunu kaldıralım yerine yeni kendi kontrolümüzde bir siyasi oluşum yaratalım' diyerek, harekat ortamı buna göre şekillendirdi. Neoliberal yazarlar, tv kanalları sabah akşam hep sivilleşme dedi. Bu atmosferde kumpas davaları getirildi ve ülke sivilleşiyor diye Atlantik sisteminin istediği tarzda FETÖ militanlarına yer açıldı.”

SON SÖZ: Karl Marx'ın “Felsefenin Sefaleti”ndeki şu tespitiyle bitirelim: “İnsan tarihle beraber değişir; kendini geliştirir; kendini dönüştürür; tarihin bir ürünüdür; kendi tarihini kendi yaptığı için, kendisi kendisinin ürünüdür. İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yapar, fakat bunu istedikleri şekilde, kendileri tarafından seçilmiş koşullar altında yapmazlar; var olan koşullar altında yaparlar. Bu bize koşulların anlaşılması, dolayısıyla araştırılması gereğini anlatır.”