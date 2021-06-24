Los Angeles’taki suikast ve SBK

28 Ocak 1982 sabahı saat 09.40…

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan işe gitmek üzere arabasına bindi. Şoförü ve iki koruması olmasına rağmen, onları da tehlikeye atmamak için yalnız başına hareket ediyor ve Ford marka, 1975 model, beyaz arabasını kendisi kullanıyordu. Evinin 100 metre kadar ilerisindeki kavşakta durduğunda, pusuda bekleyen 19-20 yaşlarında iki kişi arabaya yaklaştı ve biri ön camdan, diğeri kapı penceresinden olmak üzere arabayı kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 14 kurşun isabet eden diplomat olay yerinde yaşamını yitirdi. 3 Şubat 1982'de Los Angeles'ta yapılan törenin ardından cenazesi 4 Şubat'ta Ankara'ya ulaştı. 5 Şubat günü Ankara'da resmi tören yapıldı ve naaşı 6 Şubat'ta İstanbul'daki Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. İddialara göre Arıkan'ın koruma istemesine rağmen Los Angeles polisinin bunu gerçekleştirmediği ortaya çıktı. Suikastı Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAGARA) örgütü üstlendi. Katillerden Krikor Saliba Lübnan'a kaçtı, diğer katil Hampig Sasunyan aynı gün yakalandı ve yargılandığı dava sonucunda 18 Ocak 1984 tarihinde “afsız ömür boyu hapis” cezasına çarptırıldı…

Peki Hampig Sasunyan'ı mahkemede kim savundu?

Suikastçıyı savunan avukat

Mark Geragos… Ermeni asıllı Amerikalı avukat… Sözde Ermeni Soykırımı davalarının vazgeçilmez ismi… Geragos, Türk sigorta şirketlerine karşı açılan çeşitli davalarda sözde soykırım için tazminat talep eden Ermeni grupları temsil etti. Avukat Geragos, Türk diplomat Kemal Arıkan'ın suikastçısı Hampig Sasunyan'ın da avukatı… Sasunyan'ın şartlı tahliye talebi 27 Aralık 2019'da verilen kararla şartlı tahliyee uygun bulundu. 26 Mayıs 2020 tarihinde Kaliforniya eyaletinin Demokrat Partili valisi Gavin Newsom, Sasunyan'ın şartlı tahliyesine izin veren mahkeme kararını reddetti. Ancak… Şubat 2021'de Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi, Sasunyan'ın şartlı tahliyeden yararlanmasının engellenmesinin hak ihlali olduğuna hükmederek adı geçenin salıverilmesinin önünü açan bir karar aldı. 21 Mart'ta da Sasunyan serbest kaldı!

Peki Hampig Sasunyan'ı savunan Mark Geragos başka kimin avukatı?

Öztrak'ın işaret ettiği Levon!

Üç gün önce…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak elinde fotoğraflarla basın toplantısı düzenledi ve şu bilgileri verdi: “… (SBK) Bu kara para aklama işinin göbeğinde olan, Amerika'da tutuklu bir başka isim daha var: Ermeni iş adamı Levon Termendzhyan. Bu kişi sonradan Lev Aslan Dermen olmuş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti yargısının, 419 bin nüfuslu Orta Amerika ülkesi olan Belize'nin parlamentosunun ve Belize yargısının yaptığını yapamaması bizim yüreğimizi acıtıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı Levon Termendzhyan'ın, Belize vatandaşlığı almak için, Belize'deki bir bakana rüşvet verdiği ortaya çıkınca, Belize Parlamentosu ve yargısı ayağa kalktı ve rüşvet alan bu bakan da görevinden oluyor. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı olan Levon Termendzhyan Türkiye'de nasıl Lev Aslan Dermen oluyor?”

ABD'deki dava dosyasını (Sezgin Baran Korkmaz/SBK) okuyordum ve… Karşıma şu çıktı: Levon Termendzhyan yani Lev Aslan Dermen'in de avukatı Mark Geragos. Yani… Türk diplomat Kemal Arıkan'ın katilini savunan avukat şimdi de SBK dosyasına bakıyor ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Dermen'in yanında! Nereden nereye?

SORU ŞU: Peki kim bu Lev Aslan Dermen? SBK sürecinde nasıl bir rol aldı?