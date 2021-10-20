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Mavi Vatan’a yurt dışı yasağı

Tümamiral Cem Gürdeniz…

12 Şubat 2011'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün Balyoz kumpasıyla tutuklandı ve 3.5 yıl hapis yattı! Cezaevinden çıktı ve örgütle mücadeleden vazgeçmedi, isim babası olduğu Mavi Vatan kavramının teorisini yazdı! 10 yıl sonra, 5 Nisan 2021'de bu kez de Montrö ve sarıklı amiral konusunda 104 amiralin basın açıklamasında imzası olduğu için gözaltına alındı. Sekizinci günün sonunda adli kontrolle serbest bırakılan 14 amiralden biri oldu. Ve… Gürdeniz'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu!

Geliyoruz sıcak gelişmeye…

Cem Gürdeniz, Fransa'nın etkili düşünce kuruluşlarından Institut d'Études Politiques (Sciences Po Aix) yani Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nden 10 Ağustos'ta bir panel daveti alır. 3-4 Aralık günlerinde Fransa'da düzenlenecek panelde “Doğu Akdeniz büyük bir gerilim altındaki bölge mi?” başlıklı bölümde konuşacaktır. Mavi Vatan üzerinde Türkiye'nin tezlerini anlatacak ve doktrinin ana hatlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacaktır. Panelin diğer konuşmacıları da şu isimlerden oluşmaktadır: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Franda Dışişleri Bakanlığı Kuzey Afrika ve Ortadoğu Direktörü Christophe Farnaud, NATO Savunma Yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand…

Ancak…

“Türkiye'ye kötülük yapıyorlar”

Tümamiral Cem Gürdeniz'in yurt dışı yasağı vardır ve avukatlarına panel davetini iletir. Avukatları da mahkemeye başvurur ve 3-4 Aralık'ta düzenlenecek panel için izin isterler. Mahkeme “104 amiral süreci devam ettiği için” talebi reddeder. Gürdeniz'in avukatları bu kez üst mahkemeye başvurur o da reddedilir. Amiral şaşkındır… Çünkü… Dün Cem Gürdeniz'le görüştüm ve şunları söyledi: “Mavi Vatan konusunda yedi kitap, 500'e yakın makale, yüzlerce Youtube çekimi, konferans veren Gürdeniz'e bu yapılanı anlayamıyorum. Sonuçta devlet jeopolitiğini anlatacağım ve Türkiye'nin tezlerini dünyaya anlatacağım. Hem de küstah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın gözlerinin içine bakarak… Ama mahkeme izin vermedi.” Cem Gürdeniz bir yandan da üzülüyor: “Türkiye'ye kötülük yapıyorlar. Her şartta vatanı için mücadele eden, hapis yatan ve Mavi Vatan'ın teorisini yazan bir isim ülkesinin tezlerini anlatacak ama izin vermiyorlar. Bundan daha büyük kötülük olur mu?”

DENDİAS'A KARŞI…

Cem Gürdeniz'in katılacağı panelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın da olması daha da önemli değil mi? Çünkü… Dendias önceki gün Türkiye'ye tehdit etti ve şu cümleleri kurdu: “… Türkiye'nin tepkisi ABD için çok önemli olsaydı, askeri güçlerinin kullanımı için Meriç hududundan birkaç kilometre ötede bulunan Dedeağaç'taki bir karargâhı ya da Doğu Akdeniz'in göbeğinde bulunan Girit'teki Suda Deniz Üssü'nü seçmezdi.” İsim vermeden, “Eğer bir ülke, intihar derecesinde çaresizlik içinde bize saldırmayı planlıyorsa, Yunanistan'da Amerikan askeri güçlerinin konakladığını ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır” dedi. İşte bu isme karşı Gürdeniz'in o panele katılması gerekmiyor mu?

Denizdeki Misak-ı Milli

Mavi Vatan'ı hatırlatmakta fayda var… Sözü Cem Gürdeniz'e bırakalım:

… 2006 yazında Mavi Vatan kavramını ilk kez kullandığımda Türkiye'yi Anadolu'ya sıkıştıran Sevilla haritası uygulamaya konulalı iki yıl olmuştu. Deniz Kuvvetleri söz konusu jeopolitik alanlarda çıkarlarımızı korumak için Mavi Vatan sahiplenmesini başlattı. Karadeniz Uyumu Harekâtı, Akdeniz Kalkanı Harekâtı, Ege'de temposu ve çapı artan tatbikatlar, MİLGEM başta olmak üzere milli savunma sanayiinde kendine yeterlilik hamleleri ardı ardına geldi. Ancak… FETÖ, onu destekleyen iktidar ve muhalefet dahil hemen her kesim, Deniz Kuvvetleri'ni resmen budadı. Kumpas davaları, başta Balyoz davası olmak üzere donanmanın üzerinden silindir gibi geçti. Mavi Vatan'ın sahiplenilmesinin ikinci safhası Hasdal ve Silivri hapishanelerinden başladı. Mavi Vatan, 2011 baharında Silivri'deki mahkeme salonunda telaffuz edilmeye başlandı.

… Atatürk ve Mavi Vatan için 3.5 yıl hapis yatarak bedel ödeyen bizler, çıkar çıkmaz yazmaya, konuşmaya, konferanslar vermeye başladık. Hükümetin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Mavi Vatan'ın farkına varması, 2020 yazına kadar başta gambot diplomasisi olmak üzere çıkarlarımızı aktif olarak koruması, sahiplenmenin dördüncü safhasını başlattı. Ancak bu safhanın sahadaki aktif uygulaması gerileme içine girdi. Sismik ve sondaj faaliyetlerimiz durdu. Mavi Vatan aleyhinde konuşanların teori ve pratikleri yoktur. Emperyalizm adına konuştukları açıktır. 2006 sonrası bir sembol, bir kavram, bir doktrin haline gelen Mavi Vatan, sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da okyanus ve denizlere çıkış alanıdır. Mavi Vatan denizdeki Misak-ı Milli'dir.