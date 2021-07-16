Böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz

FUTBOL deyince kavga, tartışma, kaos aklımıza gelirdi ya önceki gece Habertürk'te dört başkanı bir arada görünce bendeki bu algı tamamen yok oldu. Bir tarafta başkanların ağabeyi Ahmet Nur Çebi, bir tarafta Türkiye'nin en zengin iş insanı Ali Koç, Karadenizli iş insanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldıracak olan Burak Elmas… Ortak çıkarları var ve bu sefer ciddiler.

BAŞKANLAR haklı……

MİLYONLARCA lira borcun altına imza atan, malını-mülkünü ipotek altına alan, çocuklarının rızkını sırf bu kulüpçülük sevdasına harcayan koca koca iş insanları hem rekabet hem adalet istiyorlar. Kısacası…

1- Kronikleşmiş problemlerin çözümü: Kendi seçtikleri TFF yönetiminin rutin değil çağdaş yönetim sergilemesini istiyorlar.

2- Naklen yayın sıkıntısı: Mevcut yayıncı kuruluşun pandemi fırsatçılığına karşı TFF'nin kulüplerin yanında yer almaması.

3- Kur farkı ve enflasyon: Yabancı yatırımcılar ülkeden kaçıyor, sponsorlar ise maddi yükümlülükten çekiniyor.

4- Yabancı sayısı: Sistem yok, her sene kural değişiyor.

İşte 4 büyük kulüp başkanını bir araya getiren 4 ana sorun. Kavga bitti çünkü tünelin sonu karanlık. Artık TFF'de kimse emniyette değil!

LAF ATMADAN OLUR MU?

AKILLI menajerler oyuncularını pazarlayacağım diye yöneticileri de birbirine düşürebilir aman dikkat(!). Beşiktaş, Galatasaray'ın temas halinde olduğu Gedson ve Kaan Ayhan'a talip olunca Galatasaray aşağı kalır mı? Onlar da Ghezzal ve Rosier'in kulübüyle görüştüler. Fenerbahçe ise elindeki fazla oyuncuları göndermeye mi çalışsın yoksa ezeli rakipleri ile transfer yarışına mı girsin? Sonuç bildirgesine geçecek olursak……Bıçak kemiğe dayanmış ve borç gırtlakta. Süper Lig A.Ş. bir an önce kurulmalı. Kurullar bağımsızlaştırılmalı. Yayın ihalesini kulüpler yapmalı. Limitler esnetilmeli.