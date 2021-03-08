18-24 Mart haftası önemli

Geçen hafta bir siyasi dedikodu dalgası vardı.

Herkes “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etti” diyordu.

Güya Bakan Koca cenaze töreninde maske konusunda özensiz davrandığı için özür dileyince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan rahatsız olmuş. Bu nedenle yaşanan gerilim sonrasında da Koca istifa etmek istemiş.

Çok sordum, soruşturdum. Teyit eden çıkmadı. Sadece bir kaynağım, Cumhurbaşkanlığı'ndan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu kalabalıklarla ilgili özür dilediği için Bakan Koca'ya sitem ettiğini iddia etti.

Aradan bir hafta geçti, ancak Koca henüz istifa etmedi. Dedikodu karşılıksız çıktı.

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İkinci dedikodu dalgası dün başladı. Bu kez özne Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tu.

Güya Bakan Selçuk Instagram hesabındaki kişisel bilgileri arasından “Milli Eğitim Bakanı” ibaresini çıkarmış. Bununla da yetinmemiş, Sağlık Bakanı Koca ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takipten çıkarmış. Bu da istifa ettiğinin göstergesiymiş.

Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram üzerinden istifa edince ve haber doğru çıkınca ben de ister istemez ciddiye aldım.

Biraz araştırınca Selçuk'un Instagram hesabında bir değişiklik olmadığını, Erdoğan ve Koca'yı zaten takip etmediğini öğrendim. Üstelik, Selçuk'un Twitter hesabında hâlâ “TC Milli Eğitim Bakanı” yazıyordu.

Benzer dedikodu organizasyonları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gıda ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli için de yapılıyor.

Bu dedikodular da şu ana dek doğru çıkmadı.

Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı tanıyanlar, o isimleri alacağı varsa da bu tür dedikodular yüzünden bugünlerde almayacağını söylüyor.

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Bu durumda ben de kaynaklarıma “O halde bu dedikoduların kaynağıyla hedefi ne?” sorusunu yönelttim ve şu sonucu çıkardım:

Biliyorsunuz 18 Mart'ta MHP'nin büyük kongresi var.

24 Mart'ta ise AK Parti büyük kongresini toplayacak.

Cumhur İttifakı'nın iki partisi bir hafta arayla büyük kongre toplayınca, Ankara'da “iktidar cenahında 18-24 Mart haftası çok önemli gelişmeler olacak” beklentisi oluşmuş.

MHP kanadı bu bilgiyi teyit etmese de AK Parti tabanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmelerinde kabine için isim istediği, ancak Bahçeli'nin kabul etmediği konuşuluyor.

Belli ki AK Parti tabanı, Erdoğan'ın parti yönetimiyle birlikte kabinesini de değiştirmesini bekliyor. Parti yönetimindeki önemli bazı isimlerin kabineye alınması isteniyor. İkinci bir beklenti de Aile ve Çalışma, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik gibi bakanlıkların ayrılması. Böylece mevcut bakanlar yerinde kalsa dahi üç ya da dört yeni isim kabineye girebilecek.

Siz de göreceksiniz, bugünden mart sonuna dek en çok iktidar partilerindeki değişimleri kabine değişikliği ihtimallerini konuşacağız.

Dünyayı özgür kadınlar kurtaracak!

Bunu her yerde yazıp söylüyorum: Cumhuriyet, demokrasi, özgürlükler ve insan hakları konusunda en çok kadınlara güveniyorum.

Çünkü kadınların Cumhuriyet'in kazanımlarına ve Cumhuriyet'e kazandırdıklarına erkeklerden daha fazla sahip çıktığına inanıyorum.

“Kadınla erkek eşit değil, fıtrata aykırı” diyen eril dile inat, tereddüt etmeden şunu söylüyorum: Dünyayı her türlü otoriterlikten, baskı ortamından, yoksulluktan, yolsuzluktan, yasaktan özgür kadınlar kurtaracak.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!