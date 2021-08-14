Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galibiyetle başlamak güzeldir

TAM bir buçuk yıl sonra, tribünlerde taraftar görmek ne güzel bir duygu…

FUTBOLCULAR, sanatçı gibidir. Alkış, tezahürat, onları da bir başka motive eder. Sezonun ilk golünü atmak için fazla beklemedi Kara Kartal… Kenan'ın hazırladığı pozisyonda, N'Koudou dar açıdan mükemmel vurdu.

9 şut girişimi, topa hükmetme ve Rosier-Ghezzal ikilisinin devam eden uyumu ile Beşiktaş, ilk devrenin büyük bölümünde oyuna ağırlığını koyan taraftı. Kenan, merkez santrfor görüntüsü taşıyor. Sağ kanat ve sol kanatta da zaten tamamlayıcı oyuncu olduğunu biliyoruz. Hazırlık döneminden sonra ideal fizik kalitesi, ilk maçta hemen ortaya çıkmaz. Biraz haftaların geçmesi lazım.

SALİH'E, Beşiktaş'a alışması için biraz süre lazım gibi… Kötü değil ama biraz tutuktu. Rizespor, hücum cesaretini ikinci yarının başında da devam ettirdi. Beşiktaş'ın en iyi yaptığı işlerden biri, rakip yarı alanda çabuk pas yapması…

N'KOUDOU, Rosier ve bitirişi yapan Atiba ile ikinci gol geldi. Forvet bölgesinde topu daha iyi tutan, gol pozisyonunu hisseden tilki bir golcüye kesinlikle ihtiyaç var ve sanırım yakın zamanda bu durum netleşecek…

GEÇEN sezonun şampiyonu, fazla zorlanmadı. Takıma katılacak yeni transferlerle, Beşiktaş'ın güçlü oyun yapısının daha üst seviyelere çıkacağı kesin… Cyle Larin için söylenecek tek bir cümle var. Bıraktığı yerden devam ediyor.