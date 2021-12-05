Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Havlu atmak

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar kesinlikle katı savunma yapmaz. Altay, atak düşünerek başladı mücadeleye.

Halil, Kerem ve Mohamed'den oluşan hücum hattı da maça çok istekli başladı. Pozisyon da buldular.

Pinares ceza sahasına girip şut açısı bulana kadar çok rahat hareketler yaptı. Vuruşu klastı ve Muslera bu topa bir şey yapamazdı. Golden sonra Galatasaray çok adamla Altay yarı sahasına yerleşti. Futbolun kalabalık ortamı oluştu. Bu anlarda şut arayışları büyük önem kazanır.

Van Aanholt, hücuma iyi çıktığında akıllı paslar veriyor. Yine hazırladı, Mohamed topu direğe vurdurdu. Havada iyice gol kokusu oluşmuştu. Feghouli hazırladı. Halil attı. Altay'ın takım savunması kırılgan hale gelince, pozisyon vermeye başlamıştı zaten.

İkinci yarının hemen başında Feghouli'nin iki gol denemesi başarılı olsa maç kopardı.

Geriden oyun kurma, üçüncü bölgede baskı ve kanat organizasyonlarıyla Galatasaray'ın çok üstün olduğu bölümler oluştu oyunda. Halil, net pozisyonu kaçırdı bu arada. Değişiklikler golü getirmek için yapıldı. Diagne ligde uzun bir aradan sonra gol atmanın mutluluğunu yaşadı.

Galatasaray’ın uzun süre yaptığı baskı ve haraketliliğe, Altay zor dayanacaktı ve öyle oldu. Öne geçmek rahatlatmadı ev sahibini. Verilen iki pozisyon ve Bamba'nın VAR ile gelen golü.

Bu golü yemek zirvede havlu atmak anlamına da geliyordu Galatasaray adına.