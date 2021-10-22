Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Maalesef olmadı

KENDİ evinde maça başlıyorsun. Daha dakika 2, belki bazı taraftarlar kahvelerini almış yerlerine otururken gol yiyorsun. Arkaya, adamı kaçırmayacaksın. Fisher, rahat pas verdi. Samatta attı. Avrupa maçlarında erken gol yersen, uğraşırsın.

BU stres, fazla uzun sürmedi. Baskının gol getireceği belliydi. Valencia'nın beraberlik golü “takıma moral getirir” herhalde diye düşündüm. Valencia ve VAR ile oluşan penaltı. Yine Valencia derken, garip Panenka denemesi direkten döndü.

BERISHA'NIN üç yıl oynadığı Salzburg, futbolu akademik düşünen bir felsefeye sahip. Oradan çıkan oyuncu, sistemi oturmuş takımlarda başarılı olur. Yeni sistem oluşturan ekiplerde ise sabır ve zaman gerekiyor. Valencia, kazanılan ikinci penaltıyı bu kez kaçırmadı. Vuruşu netti. Antwerp, 4-3-3'ü oynamaya çalışan bir takım. Sistemine bağlı, ama gücü ortanın altında olan Belçika takımına karşı çok daha rahat oynaması lazımdı Sarı Kanarya'nın.

Duran toplar, Fenerbahçe'nin başına bela oldu. Gerkens, kafayı inanılmaz rahat vurdu. Değişikler yapılırken, Mesut Özil'i beklemiyordum. O, artık sahada kalmalı bence. FENERBAHÇE takımının oyuncularının piyasa değeri, Antwerp'in tam iki katı. Ama bunu, oyunda göremedik. Antwerp'in son dakikalarda biraz kapanması ile Fenerbahçe, ataklarını sıklaştırmak istedi. Fakat yine olmadı. Sayın Pereira, Antwerp'i de bir zahmet yen artık!