Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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10 numara sorunu

BEŞİKTAŞ, geçen yılki iskeletini koruyarak 4-2-3-1 oyun anlayışıyla devam ediyor. Taktik oyun disiplini ve mevki disiplini harika. Takıma katkı sağlayacak olan Kenan ve Salih'in ne yapacağı çok önemliydi. Fakat bu transferlerin yetersiz olduğunu, aslında Beşiktaş'ın geçen yılki kiralık oyuncularını kadrosunda tuttuğunu ve üst düzey bir santrfor almazsa ligde çok zorlanacağını görmekteyiz.

1) OĞUZHAN'IN artık 10 numaralı formayı Ghezzal'e verme zamanı geldi. Dünya tarihinde hiçbir takımda 10 numarayı uzun süre bloke edip takımına bu kadar az katkı sağlayan bir 10 numara görülmemiştir.

2) BEŞİKTAŞ yine kanatları mükemmel kullanıyor. Sağda Rosier ve Ghezzal, solda N'Sakala ve N'Koudou ile mükemmel kanat akınları yapmakta. N'Koudou ise bu sezonun en iyi kanat oyuncusu olabilecek performans ve kapasitede. Sadece tek sorun var. Kanatlardan yapmış olduğu ortalarda herkes altı pasa koşmakta. N'Koudou ise Messi gibi bir 10 numara bulup topları yerden penaltı noktasındaki bir 10 numaraya aktarmak istiyor. Maalesef Beşiktaş ve Türk futbolunda böyle bir 10 numara yok. Bu yüzden böyle bir çok etkili akın sonuçsuz kalıyor.

3) KENAN çok çalışkan. Tam kapasite ile oynuyor. Mükemmel bir profesyonel fakat Beşiktaş'ın santrforu değil. Salih'in ise Ljajic kadar performans koyacağı şüpheli. Beşiktaş'ın mutlaka 10 numaraya ve santrfora birer oyuncu alması gerekiyor. Çünkü sadece kanatlar çalışıyor. Maalesef merkezden bir Talisca, bir Alex gibi 10 numarası olmadığı için B plansız maça çıkıp merkezden etkili olamıyor.