Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Beşiktaş bu gençleri kazanmalı

BEŞİKTAŞ, Türkiye'nin en harbi ve başarılı teknik adamlarından Sergen Yalçın'ı kaybetmesine rağmen Kayserispor karşısında sergilediği performansla ve ortaya koyduğu kazanma arzusuyla galibiyeti hak etti.

1) Kayserispor, oyunu kendi sahasında kabul ederek, kontrataklarla hızlı hücuma çıkmaya çalıştı. Hikmet Hoca, Beşiktaş'ı çok doğru analiz etmiş, doğru taktik anlayışıyla sahada yer almıştı. Eğer sağ bekte Onur sakatlanıp oyundan çıkmasaydı skor farklı olurdu. Onur'un yerine oyuna giren Ramazan çok yetersiz kaldı, Beşiktaş bu kanadı çok etkili kullanarak sonuca gitti.

2) Oyun üstünlüğü bariz bir şekilde Beşiktaş'taydı. Beşiktaş, sağdan Ghezzal ve Rosier, soldan Rıdvan ile kanatları mükemmel kullandı. Mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen bir Alman mantalitesiyle maçı asla bırakmadı, kazanma isteği ve mücadele gücünü son ana kadar taşıdı. Maç boyunca oyun ve taktik disiplinine bağlı kalarak sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

3) Güçlü bir Batshuayi neler yapabileceğini dün gösterdi, sahanın en iyileri arasındaydı. Özellikle sonradan oyuna giren Güven Yalçın ile çok iyi bir uyum yakaladı. Batshuayi ve Güven Yalçın ikilisi, Kayserispor defansını adeta paramparça etti. Batshuayi böyle oynamaya devam ederse Beşiktaş'a çok faydalı olacağın kesin.

4) Beşiktaş'ta Rıdvan, Can ve Serdar gibi 3 süper genç var. Beşiktaş özel yeteneklere sahip olan 3 genç oyuncuyu mutlaka sürekli oynatmalı. 3 genç futbolcuda ve kaleci Ersin'de milli takımda oynayacak potansiyel var. Bu futbolcular sürekli oynarsa hem Beşiktaş hem Türk futbolu kazanır. Rıdvan, Can ve Serdar Beşiktaş'ın değişmez elemanı olmalı.