Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Bu defans küme düşürür

Galatasaray zayıf rakip Denizlispor'a karşı elenerek büyük bir facia yaşadı. Bakalım neler oldu.

1- Kontratak oynayan takımları orta sahada karşılamak, öne çabuk oynamasını engellemek şart. Maalesef Galatasaray'da böyle bir orta saha yok. Düşünün ki Galatasaray'ın orta sahası Emre, Cicaldau ve Taylan. Bunları Süper Lig'de hangi takımın orta sahasına koyarsınız. Hücuma katkıları yok, defansa katkıları yok. Rakibi orta sahada Fatih Terim mi Selçuk İnan mı karşılayacak! Orta sahanız yoksa her müsabakayı kaybedersiniz.

2- Fatih hocanın Denizli'ye karşı tek santrfor oynamasını anlamak mümkün değil. Real Madrid'e, B.Münih'e karşı mı oynuyorsun? Mohamed birebirde adam geçemiyor, takım arkadaşlarıyla pas alışverişleri yeterince üst düzeyde değil. Sadece önüne gelen toplara vuruyor. Fatih hoca ikinci yarı bu eksikliği gördü Halil hamlesiyle her şey değişti. Galatasaray daha çok net pozisyon buldu. İnanılmaz goller kaçınca tur da kaçtı. Kaçan basit gollerin izahı da yok.

3- Marcao ile Alpaslan alan markajında, adam markajında çok yetersiz kaldılar. Özellikle Alpaslan'ın kademelere giremeyişi, ağır kalışı merkezden Galatasaray'ın iki gol yemesine yol açtı. Üstüne bir de kırmızı kart görerek takımını yaktı. Bu ikili oynarsa Galatasaray küme düşer.

Kısıtlı kadrosuna ve tüm olumsuzluklara rağmen Fatih Tekke'nin Denizlispor'u ortaya koyduğu doğru taktik ve sistemle Galatasaray'ı elemeyi başardı. Hiç pes etmeden sonuna kadar savaştı. 90+9'daki golle maçı uzattı ardından da penaltılarla turu aldı. Fatih Tekke ve Denizlispor kocaman bir alkışı hak etti.