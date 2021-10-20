Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Sergen Hoca hiç hazırlanmamış

DÜNKÜ maçta şunu gördük. Sergen hoca ofansif bir kadroyla sahaya çıktı. Top tekniği iyi olan, iyi pas yapan, oyun yönünü hızlı değiştiren 3 orta saha oyuncusuna görev verdi, tamamıyla hücumu düşündü. Ancak top rakibe geçtiğinde rakibin hızlı hücumlarını nasıl engelleyeceğini, rakibi orta sahada nasıl durduracağını çalışmadığını gördük. Sergen hocanın rakibi yeterince analiz etmediğini ya da rakibi izleyen yardımcı antrenörlerin kendisine yanlış rapor verdiğini sahadaki yanlış taktikten anlamaktayız.

FUTBOLDA hücum prensipleri olduğu kadar savurma prensipleri de vardır. Beşiktaş savunma prensiplerinin hiçbirini yerine getiremedi. Ne orta sahada rakibi durdurabildi ne de hızlı hücumlar başlatabildi. Anlıyoruz ki Josef-Pjanic-Teixeira orta saha üçlüsünden savunma

yapmasını bekleyemeyiz. Sergen hoca mutlaka orta sahada Necip ile başlamalıydı. Sergen hocanın taktiği ve oyuncu tercihleri yanlıştı.

BEŞİKTAŞ'IN iki beki Rosier ve N'Sakala hücuma destek verdikten sonra geri dönüşlerde sıkıntı yaşadı, sürekli arkalarına rakiplerini kaçırdı. Rosier ve N'Sakala savunma anlamında belki de bu sezon en kötü performansını sergiledi. Eğer ligde de böyle oynarlarsa Beşiktaş'ın böyle yenilgiler alması kaçınılmaz olur. Son söz olarak Josef Pjanic ve Teixeira'dan orta saha kurarsan orta sahaya rakibi verirsin. Orta sahayı veren de maçı verir.