Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Trabzonspor turu geçer

Trabzonspor sezona mükemmel transferlerle başladı. İlk resmi müsabakasında neler gördük?

1) Rakibin yapmış olduğu hızlı hücum ve kontrataklara karşı hiçbir önlem alamıyor. Orta sahada Hamsik ve Bakasetas, yaptıkları hücumlardan sonra bir an önce görev bölgelerine dönüp adam markajı olmasa bile alan markajı yaparak orta sahada yalnız kalan Berat'a yardım etmeliler.

2) Trabzonspor’un en zayıf halkası kanatları. İki kanat Serkan ve Peres ne hücumda varlar ne defansif olarak alan ve adam markajında. Sürekli arkalarına adam kaçırarak adeta Trabzonspor'u iki beksiz oynatıyorlar.

3) İki stoper Edgar ve Hugo, topla çok iyiler. Fakat ikisi de çok yumuşak stoper. Rakip forveti ısırmada, bıktırmada ve yıldırmada son derece başarısızlar.

Trabzonspor, hücum olarak Türkiye'nin en iyi orta saha ve forvet hattına sahip. Bakasetas ve Hamsik, ligin kaderini belirleyecek en iyi ofansif orta saha oyuncusu. Nwakaeme, Djaniny, Gervinho ve sonradan gelecek olan Abdülkadir Ömür bu ikiliyle beraber ligin en iyi ofansif kadrosuna sahip Trabzonspor'u şampiyon yapabilecek mesajları verdiler. Bordo-mavililerin, deplasmanda rakibini yenerek turu geçeceğine inanıyorum.