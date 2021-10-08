Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu lezzetler, bu festival kaçmaz!

Bugünlerde tam ortasında olduğumuz Adana için çok önemli bir etkinlik olan Lezzet Festivali'ni selamlayarak yazıma başlıyorum.

Ne zamandır Pandemi sebebiyle evlere tıkılmıştık.

Yaz aylarının bunaltıcı sıcağına, pandeminin durgunluğu eklenmişti.

Zaman geçmeyi bilmiyordu adeta Adana'da.

Ne zaman ki yaz sıcakları yerini serin sonbahar rüzgarlarına bıraktı Adana da hareketlendi.

Cayır cayır ortalığı yakan sıcaklardan kurtulurken, durgunluğun monotonluğundan da kurtuluyorduk.

Yazın bitmesiyle birlikte Adanalı kendine geldi desek yeridir.

Hemen bu değişim kendini gösteriverdi Adana'da , şehrimizin aslında durgunluğun değil hareketliliğin, canlılığın şehri olduğunu hatırlatan festivaller arka arkaya sıralanmaya başladı.

Nehir kıyısı, önce Akdeniz Müzik Festivaliyle renklendi, coştu.

Zaman geçirmeden, ikinci festivalimiz sıraya girdi; Adana 5. Lezzet Festivali.

Gönüllere, kalbe, duygulara hitap eden bir festival bu; mideden önce.

Neticede, bütün lezzetler ağza, boğaza, mideye gitmeden önce ilk ve en önemli notu; gözlerimizin, burunlarımızın o şaşmaz terazisinde tartılıp almaz mı?

Lezzet ancak bu duyularla beslenip, şekillenip; ruhlarımıza öyle hitap etmez mi?

Kuşkusuz ki bu satırları, hayatımızı büyük ölçüde şekillendiren lezzet tutkumuza hak ettiği saygıyı sunmak için yaptım.

İşte Adana'nın Lezzet Festivali de bu toprakların, tarifsiz ve emsali olmayan lezzetlerine böyle bir saygı duyduğu için ortaya çıktı.

Bu sene “Coğrafya kaderdir” temasıyla yapılan Adana Uluslararası Lezzet Festivali’nin 5'ncisi tam da pandemi yüzünden esnafın, lokantacının, yemek sektörü çalışanlarının ekonomik ve psikolojik olarak bunaldığı bir ortamda başlaması nedeniyle bir başka türlü değer kazandı.

Her yıl önemli ama bu yılın önemi başka.

Çünkü, Adana'nın , Türkiye'nin böyle yeniden şahlanışlara ihtiyacı var.

İşte bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Lezzet Festivaline gelip görüntü vermesi çok önemli.

Bu festival sebebiyle Türkiye'nin ve dünyanın ünlü mutfakları Adana'ya taşınıyor, şefleri geliyor, markaları burada boy gösteriyor.

İş adamları, sunucular, ünlü simalar burada olacaklar.

Haliyle televizyonlar, gazeteler Adana lezzetlerinin peşinde olacak.

Bütün dünya Adana'nın sadece kebaptan ibaret olmadığını bu coğrafyanın emsalsiz yemeklerle bir Gastronomi şehri olduğunu görecekler.

Canlı yayınlar, köşe yazıları, haberler, reklamlar Adana'nın coşkusunu tüm dünyaya yayacak.

Kesintiye uğrayan Portakal çiçeği Festivali'nin belki de bu yıl kaldığı yerden başlamasına bir ön adım olacak. Herkesin genç yaşlı, çocuk büyük demeden katılabilecekleri festival.

Çünkü “Lezzet” herkesin ortak paydası… Burada bu festivalin doğmasını sağlayan eski Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın emeklerini unutmaz ve onu saygıyla yad ederken şimdiki Adana Valimiz Süleyman Elban'ın da festivalin en üst düzey katılımla gerçekleşmesi için gece gündüz çalışmasını, büyük emek harcamasını şükranla anmak gerek.

En başından bu yana festivalin doğru gelişmesi için emek harcayan Vali, Süleyman Elban, festivalin basın toplantısını İstanbul'da yaparken kadrosuna Adana'nın tüm önemli değerlerini kattı. Bunlardan başlıcaları; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer ile Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü oldu.

Böylece tüm Adana'nın festivale şeklen değil gövdeleriyle katılmalarını sağladı.

Çünkü başarı ancak böyle birlik olunca gelecekti.

Tarihin en eski zamanlarından itibaren Adana'nın göç aldığını ifade eden Vali Elban, “Bu göçlerle birlikte değişik coğrafyalardan gelen insanlar yemek kültürleriyle birlikte Adana'da buluştular. Elverişli iklim yapısı ve o bölgelerden gelen farklı lezzet ve ürünlerle birlikte Adana'da çok orijinal bir mutfak oluştu. Günümüzde Adana, sadece kebabın anıldığı bir şehir haline geldi ama hakikaten yüzlerce çeşit çok özel yemekleri olan, sadece çorbalarını ya da tatlılarını saymaya kalktığımızda birçok ilin mutfağını geçecek kadar çeşidi olan bir il.” Diyerek bizim de dikkat çektiğimiz Adana mutfağının sadece kebaptan ibaret olmadığını anlatmak istiyordu.

Peki bu festivalde neler olacak?

Adana, dünya mutfağının sahnesine nasıl ve hangi etkinliklerle çıkacak bir bakalım mı?

Liste o kadar uzun etkinlikler o kadar fazla ki sizlere sadece özetleyerek aktarabileceğim.

Ama bu da eminim sizlere büyük bir fikir verecektir.

O halde başlayalım:

Festivalde; birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şefler ile Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan gelen konuk şefler ortak lezzetlerimizi yorumladı. Hemşehrilerimizi ve festivale gelen misafirlerimizi; Adana'nın ikonik lezzetlerinden kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne kadar, uzun bir yolculuğa çıkardı.

Adana Lezzet Festivali Gastronomi Konferansı'nda ev sahibi konuşmacılar arasında yer alan Tasarımcı ve Araştırmacı Gönül Paksoy ve Şef Murat Deniz Temel “Özgünlük, Hafıza, Gelecek” başlığında ilhamını bu topraklardan alan ve dünyaya taşıyanların hikayesini aktarmak için Adana'ya geldi.

Festivalde 18 şefin, 12 farklı oturumla sahne alacağı Gastro Show'da finedinning, imza yemekler ve Anadolu mutfakları ilham veren sunumlarla ziyaretçilerle buluşuyor.

Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan gelen konuk şeflerin ortak lezzetleri yeniden yorumlayacağı sahnede Eyüp Kemal Sevinç, Elif Edes, Hazer Amani, Osman Sezener, Sinem Özler, Erich Ruppen, Nikolay Batatov, Makhach Vagabov, Burak Bozok ve Maksut Aşkar gibi isimler yer alıyor.

Gastro Show sahnesinin bu seneki yıldızı Adana'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri… Adana mutfağının en özel lezzetleri farklı tekniklerle iddialı şefler tarafından yeniden yorumlanacak. Gastro Show sahnesinde diğer bir tema ise ‘Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu'…

Son yıllarda özellikle genç ve yaratıcı şeflerin ilgi alanına giren sakatatlar, yeni tariflerle buluşuyor.

Ayfer Yavi “Böreğin Yolculuğu”nu aktarırken Sahrap Soysal'ın rengi ve neşesi her zamanki gibi sahnede oluyor…

Bu yıl festivalde işlenecek farklı konu başlıklarından biri ise gastronominin toplumları iyileştirici gücünü ortaya çıkartan sosyal gastronomi projeleri. Sosyal gastronomi alanında dünyanın en iyi ilk 10 şefi arasında yer alan Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir'in yürüttüğü “Yaşamı İyileştiriyoruz” projesi, gıdanın topraktan toprağa bitmeyen iyileştirici ve besleyici gücünü aktarıyor…

Farklı başlıklarda lezzetlerin, ustaların, üstatların ve akademisyenlerin konuk olacağı konferanslarda Adnan Şahin, 2 gün boyunca Anadolu'nun lezzet ustalarını sahnesinde ağırlıyor…

Prof. Dr. Taylan Kümeli'nin Adana'nın şifalı ve özgün içecekleri kaynar, haşlama ve şalgamı gündeme taşıyacağı konferansta ayrıca İtalya'dan Tadımcı ve Yazar Elvan Uysal Bottoni ile yeni hasat zeytinyağı, Osman Serim ile Yemen'den Avrupa'ya uzanan kahve yolculuğu gündemde yer alacak konulardan…

Namı dünyayı dolaşan Türk mutfağının ikonik lezzetlerinden Adana Kebabı bu yıl Siyaset Bilimci Anna Maria Beyluni tarafından gastrodiplomasi açısından farklı bir bakış açısı ile değerlendirirken Arkeolog ve Gıda Mühendisi Dr. Ahmet Uhri ise Adana kebabının Hititler'den bu yana izlerini sürüyor …

Geleceğin en büyük mirası geçmişin geleneksel lezzetleri.

Coğrafyası, iklimi, tarihi, kültürü ve en önemlisi insanı ile şekillenerek 4000 yıllık kadim Mezopotamya mutfağının bir parçası olan Adana mutfağının kaybolmaya yüz tutmuş, 40'ın üzerinde tarifi gün yüzüne çıkıyor.

Çukurova Aşçılar Derneği ve Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin şeflerinin araştırmalarıyla hazırlanan tarifler ilk kez 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yeni nesillerin bilgisine ve beğenisine sunuyor…

Bütün bunların yanı sıra; Festivalin bu yılki ilklerinde genç şeflerin Adana kebabı ustalık eğitimi de yer alıyor. Türkiye genelinde gastronomi ve mutfak sanatları fakültelerinde öğrenim gören 21 öğrenci Adana Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimler sonucunda sahip olacakları sertifika ile tescilli Adana kebabı ustası olacaklar. Festivalin 1'inci gününde eğitimlerini tamamlayacak olan öğrenciler ertesi gün en iyi Adana kebabını yapmak için yarışacak. Genç şefleri Adana yemek kültürü ve ürünleri ile tanıştırmak, Adana mutfak gönüllüsü olarak meslek hayatlarına başlamaları hedefiyle düzenlenen eğitimlerin yönetimini şef Türev Uludağ üstlenecek…

Evet işte 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali böyle dolu dolu etkinlikle geçiyor ve geçecek…

Eee ne duruyorsunuz, haydi sizde Adana Lezzet Festivali'nde yerinizi alın…