Mustafa Kemal Atatürk
“Gazeteciler
Fidel Castro'ya sorarlar.
Siz bu ülkenin kurucu liderisiniz.
Normal olarak sokaklarda
sizin heykellerinizin olması beklenir.
Üstelik bunca ünlü sosyalist önderler dururken
siz sadece Mustafa Kemal'in
heykeline izin verdiniz,
NEDEN….?
Bizler daha çok devlet adamıyız…
O İSE BİR KAHRAMAN..
Sokaklara devleti yönetenler değil
KAHRAMANLAR yakışır” der
DEVAM EDER…
Biz bağımsızlık ve devrim ruhunu
Ondan öğrendik…
Evet bizde savaştık.
ANCAK bir devlete karşı savaştık..
O İSE Dünyanın en güçlü ordularının
HEPSİNİ birden yendi..
Hiç yenilgi almamış
TEK ASKERDİR O” der…
Üstelik sadece
Cephede değil
Her alanda savaşmış
Ve başarılı olmuş
Müthiş bir insan…
Yıllar sonra
FİDEL CASTRO
TÜRKİYE'ye gelince yine
Benzer sorular sorulur.
Şöyle cevaplar
“ Bende çok zorlu
bir savaşın içinden çıktım.
Onca kitaplar okudum…
Ancak savaş meydanlarında
Kitap okuma rekorları kıran
başka bir asker görmedim, duymadım.
Her şeyi anladım da
bunca güçlüğü ve değişimi
nasıl başardı hafızam almıyor” dedi.
Bunlar o günlerin medyasında
yer almıştı..
Dünyada,
kendi topraklarını işgal ederken
canlarını vermiş düşman askerlerinin analarına,
“Ey evlatlarını bu topraklarda kaybetmiş analar;
Silin gözyaşlarınızı, onlar artık bizim de evlatlarımızdır. Bırakın Mehmetçiklerle koyun koyuna uyusunlar”
DİYEBİLECEK RUHA SAHİP
bir tek devlet adamı
ve asker gösteremezsiniz…
Dünya tarihinde,
“VATAN SAVUNMASI İÇİN YAPILMAYAN HER SAVAŞ BİR CİNAYETTİR” diyen
başka bir lider, devlet adamı yoktur…”
Fidel CASTRO kadar tanıma anlayışı ve vicdanını taşımayanlara!
SON SÖZ; Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.