Mustafa Kemal Atatürk

“Gazeteciler

Fidel Castro'ya sorarlar.

Siz bu ülkenin kurucu liderisiniz.

Normal olarak sokaklarda

sizin heykellerinizin olması beklenir.

Üstelik bunca ünlü sosyalist önderler dururken

siz sadece Mustafa Kemal'in

heykeline izin verdiniz,

NEDEN….?

Bizler daha çok devlet adamıyız…

O İSE BİR KAHRAMAN..

Sokaklara devleti yönetenler değil

KAHRAMANLAR yakışır” der

DEVAM EDER…

Biz bağımsızlık ve devrim ruhunu

Ondan öğrendik…

Evet bizde savaştık.

ANCAK bir devlete karşı savaştık..

O İSE Dünyanın en güçlü ordularının

HEPSİNİ birden yendi..

Hiç yenilgi almamış

TEK ASKERDİR O” der…

Üstelik sadece

Cephede değil

Her alanda savaşmış

Ve başarılı olmuş

Müthiş bir insan…

Yıllar sonra

FİDEL CASTRO

TÜRKİYE'ye gelince yine

Benzer sorular sorulur.

Şöyle cevaplar

“ Bende çok zorlu

bir savaşın içinden çıktım.

Onca kitaplar okudum…

Ancak savaş meydanlarında

Kitap okuma rekorları kıran

başka bir asker görmedim, duymadım.

Her şeyi anladım da

bunca güçlüğü ve değişimi

nasıl başardı hafızam almıyor” dedi.

Bunlar o günlerin medyasında

yer almıştı..

Dünyada,

kendi topraklarını işgal ederken

canlarını vermiş düşman askerlerinin analarına,

“Ey evlatlarını bu topraklarda kaybetmiş analar;

Silin gözyaşlarınızı, onlar artık bizim de evlatlarımızdır. Bırakın Mehmetçiklerle koyun koyuna uyusunlar”

DİYEBİLECEK RUHA SAHİP

bir tek devlet adamı

ve asker gösteremezsiniz…

Dünya tarihinde,

“VATAN SAVUNMASI İÇİN YAPILMAYAN HER SAVAŞ BİR CİNAYETTİR” diyen

başka bir lider, devlet adamı yoktur…”

Fidel CASTRO kadar tanıma anlayışı ve vicdanını taşımayanlara!

SON SÖZ; Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.