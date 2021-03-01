“Aracı yok” dedi 12 milyon dolar verdi!

Bugüne kadar gördüğüm açık ara en başarısız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca… Herkesin konuştuğu lebalep parti kongreleri hakkında görüşünü söylemekten bile aciz bir yetkili… Demek ki yetmiyor yüreği… Zaten ne söyleyecek ki?

Bir de şu aşı işi var. Hani 11 Aralık'ta başlayacağını söylediği… Günde 2 milyon doz vurulacağını hesap ettiği… Mart ayına gelindi… Aşılanan kişi sayısı nüfusun ancak 10 da 1'i…





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Bu aşı işinde bir şeyler döndüğü ortaya çıktı. Kendisi; “Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir” diyerek tweet attı. “Aracı yok” diye belge yayınladı.

Aşılar gelmeyince üretildiklerini ispat etmek için çektikleri fotoğraflarda kabak gibi görüldü ki aracı şirket var! Üstüne üstlük o firma bedelsiz aldığı 1 milyon doz aşıyı, devlete 12 milyon dolara sattı.

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Dünyada bu aşıların alımında aracı firma kullanan başka devlet aradım… Bulamadım! Nitekim ruhsat verilmediği için perakende satışı yapılamayan bir ilacın aracısı olur mu? Bizde oldu! Hani yoktu? Adına da klasik “ticari sır” konuldu.

Zamanı geldiğinde “istifa” bir erdemdir. Bu kadar rezaletten sonra istifa etmemek sağlam geniş bir mide gerektirir.

Kirli siyasete karşı elimizde büyük bir silahımız var; Dürüstlük, temizlik ve vicdan! Hiç değilse birini kullansan.

Reform yutturmacası

Türk Lirası yüzde 17 faiz vermesine rağmen değer kaybetmeye başladı. Bir anda akla kurtarıcı olarak “reformlar” geldi.

Göreceksiniz “Ekonomi Reform Paketi” diyerek önümüze vergi düzenlemelerini koyacaklar. Reform yaptık diye millete yutturmaya çalışacaklar. Vizyonları bu kadar!

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Sıkı para politikası, verginin tabana yayılması, ihracatın artması, cari açığın kapanması, hedeflere ulaşılması, önümüzün açılması, ekonominin dengelenmesi, krizden çıkılması, en kötünün geride kalması, üretim odaklı ekonomi programı ile başlarlar…

Ekonominin saldırılara maruz kaldığı, aslında doların artmadığı, enflasyonun düştüğü, işsizliğin azaldığı, faizlerin yükselmediği, büyüdük büyüdük AKP ile büyüdük sloganı…

Göz göre göre bunları anlatırlar. Elde var sıfır!

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Seçim sonrası çıktılar; “Tarımda Milli Birlik Projesi ve Sanayide Yerlileştirme Projesi… İhracat Master Planı… Turizm Master Planı ve Lojistik Master Planı…” projelerini açıkladılar.

Yalandan toplantılar falan yaptılar. Kimse ciddiye almadı.

Kıdem Tazminatı Reformu, Sosyal Güvenlik Reformu, İstihdam Eğitim Planlaması, Yargı Reformu… Açıklananlar bunlardı! Yıllar geçti nerede kaldı?

Hepsi inananlara “paket mi yaptırayım burada mı yersiniz?” tadındaydı…

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Ekonomi adına çok bir şey beklemeyin. Arkasındaki desteğin kaybolduğunu gören sınırlı yetenekteki kadrolar bu saatten sonra ekonomide reform adına adım dahi atamazlar!

Belki birkaç gelir artırıcı önlem, belki harcamaların biraz kısılması… Birkaç işe yaramaz paket daha açılması cabası… Sancıyı azaltır lakin hastalık çoktan yayıldı.

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Siz de hep aynı şeyleri aynı insanlardan duymaktan sıkılmadınız mı? Yemin ederim babamdan daha çok görüyorum Şahsımı… Sabah, öğlen, akşam yemekten sonra birer defa…

Sahi “demokrasinin bir amaç değil de araç” olduğunu kim söylemişti? Sizce Şahsım değişti mi? Peki hukuk ve demokrasi olmadan yapılan reform ekonomiyi iyileştirir mi? O zaman?

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Sen istediğin kadar reform sandığın şeyi yap, yol haritası açıkla… Ekonomiyi getirmişsin el açacak duruma…

Çok ciddi bir ekonomik krizin tam da göbeğindeyiz. Her şeyi doğru yapsak en az 2 yıl sürer sadece normale dönmemiz. Önce batıkları temizleyeceğiz sonra geliri artıracağız ancak ondan sonra toparlanmaya başlayacağız. O da başkanlık sisteminde olmaz!

Maltepe grevi

Maltepe Belediyesi'nde grev sona erdi. Herkes mutluysa eyvallah… Sonuçta demokratik haklarıydı ama… Normal şartlarda bazılarının iş akdi feshi gerçekleştirilmeliydi aslında… Öncelikle de oluşan çöp yığını yüzünden seferber olan insanlara “çöpleri toplamayın, biz grevdeyiz görmüyor musun!” diyerek tepki gösteren ve durumu grev kırıcılıkla nitelendiren işçiler…

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Kusura bakmasınlar ama o iş öyle olmaz! Anayasa'ya göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir…

Grev yapıp iş bırakabilirsin. Çalışmayabilirsin. Ancak insan sağlığını etkileyen bir konu da senin yapmadığın işi başka birinin yapmasına tepki gösterip kaba kuvvet kullanmaya kalkarsan iş değişir.

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İstediğiniz maaşı alana kadar her yeri çöp, pislik götürsün ama kimse dokunmasın… İnsanlar hastalansın, kokudan cam, pencere açamasın… Oldu!

Zam almak için hak talep etmek başka bir şey halka eziyet etmek bambaşka… Kendi sokağımdaki çöpleri almayıp ben toplamaya kalktığımda da beni engelliyorsan başka bir şeyler vardır altında… Neyse ki çözüldü zamanında…