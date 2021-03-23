Dış mihrak bundan iyisini yapamazdı!

Hani “Benim alanım ekonomi” deyip duruyordu ya, bir Merkez Bankası Başkanı'nı daha kovdu. Naci de mazi oldu… 20 ayda 4 Merkez Bankası Başkanı değişti…

İki gün sonra kimse bir kafasından düşman uydurmasın. Dış mihrak olsan bundan daha iyisini yapmak için kırk fırın ekmek yemelisin.

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Net olarak dünyaya, “Biz daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu” mesajını verdik. Kimi inandıracaksın? Bu hamleyle ekonomide dosta korku düşmana güven veren bir görüntü oluşturmayı başardık… “Bir ülke ekonomisi nasıl yönetilmemeli” kitabını yazdık, altına imzamızı attık.

Sahi Merkez Bankası Başkanı neden kovuldu? Biri de çıkıp millete açıklama yapma zahmeti duymadı… Çiftlik ya burası…

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Türkiye'nin resmi rakamlara göre bu yıl içerisinde ödemesi, ödeyemeyeceğine göre döndürmesi gereken 190 milyar dolar kısa vadeli borcu var.

Bakın, hiç dolar fiyatının artmasına girmiyorum bile… Sadece bu gelişmeden sonra Türkiye'nin yurtdışı borçlanma faizi dolar bazında 1.5 puan daha pahalı hale geldi. Keyfimin kahyalığı fazladan 2 milyar 850 milyon dolar maliyet çıkardı.

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Şurası muhakkak ki, ekonomi fena tıkandı. Nitekim bir dolar bir borcu batırır. Bir borç bir kediyi batırır. Bir kredi bir bilançoyu batırır. Bir bilanço bir şirketi batırır. Bir şirket yüzlerce kişiyi işsiz bırakır. Kimin umurunda? Havasını atsın da…

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Bankaya gidiyorsun, yüzde 17 mevduat faizi alıp paranı bankaya yatırıyorsun… Bunun bir de stopajı var. 31 Mart tarihine kadar yüzde 5 kesinti uyguluyorlar… Yani neti kaça geliyor? Yüzde 16.15'e…

Faizi yüzde 19'a çıkardılar… Dediğim gibi 31 Mart'tan sonra stopaj olarak yüzde 15 kesilecek… Yani neti kaça gelecek? Yine yüzde 16.15'e… Ha yüzde 17, ha yüzde 19… İkisi de aynı… Naci bunu anlatamadı ki…

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Kur kontrolden çıkınca dışa bağımlı bir ekonomi olan Türkiye için her şey kontrolden çıktı. En baba senaristler bile böyle heyecanlı senaryo yazamadı! Titanik filminin batış sahnesi gibi…

TL'ye tecavüz ediliyor diyeceğim ama yönetimin rızası var. Artık reşit olduğuna göre kim karışır ilişkilerine?

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Peki, dolar artsa ne olur, artmasa ne olur? Öncelikle dolar artarsa enflasyondan başlamak üzere bütün hesaplar şaşar… Ülke ekonomisi dibe batar. Yatırım yapılmaz, para harcanmaz.

Onlarca küçüklü, büyüklü döviz borcu olan şirket zora düşer… Kapanırlar. Fakirleşiriz… Çoğu gerçekleşti ve yaşıyoruz zaten…

İşin ilginci kur artarsa millet uyanır… Lakin yıllardır uyanamıyor zat-ı muhterem! Kafalarına damat kadar taş düşse ayılırlar mı sizce?