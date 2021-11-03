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Ekonomide hakimiyeti kaybedip duvara tosladı!

Kamu bankalarının anormal şekilde zararına kredi dağıtması, sanki kriz yokmuş gibi davranması TL'deki değer kaybının başlıca nedenlerinden biriydi… Sonrasında nasıl durduracaklarını bilmedikleri halde baskıladılar dövizi ve faizi…

Sonuç? Türkiye kabusa uyandı. Ekonomi hakimiyeti kaybedip duvara tosladı. Şu işe bakın ki suçlu, ülkeyi kötü yönetenler değil yine üst akıl çıktı!

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Uyaranlara cevap yetiştirmekle, yerli yabancı ayrımı yapmadan laf yetiştirmekle geçti günler. “Senin yapacağın gider, ancak benim hoşuma gider” deyip ayar verdiler.

Tüm söylemleri, icraatları, açıklamaları iç politikada kuyruğu dik tutmaya hizmet etti. Zira Zambiya para birimi Kwacha bile Türk Lirası kadar değer kaybetmedi. Bunların hiçbiri sebepsiz değil tabii ki… Ekonomi fena sarmala girdi.

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Yabacı yatırımcı işi hemen fark etti. Çoğu tası tarağı toplayıp gitti. Ortalık polis baskını yemiş kumarhaneye döndü…

İş hayatında devam eden olumsuzlukları, beceriksizliklerinden değil neredeyse Jüpiter'in Mars ile ters açıya girmesinden kaynaklandığını iddia edeceklerdi. Dış mihraklar başta olmak üzere herkes suçlandı.

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Yıllardır bir türlü toplamaya vakit bulamadığınız dolabın çekmecesinden Kayahan'ın “Odalarda Işıksızım” albümünün çıkması gibi tekrar “yapısal reform” dalına tutundular. Kurtuluş reçetesi olarak algılandı. Hazırlıkları yapıldı ve açıklandı. İçinden reform falan çıkmadı!

Anlatılanları reform diye niteleyen kişi, astroloğu astronot diye uzaya yollamaya çalışır. Bildiğin masal anlatıldı. Kimse ciddiye almadı.

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Mucize çözüm ortaya atıldı! Tasarruf yapılacaktı. Hayırdır, saraylar mı kapatılacaktı? Madem bu kadar kolaydı neden daha önce tasarruf yapılmadı?

İnanın ekonomide yaşanan bu durum herhangi bir gelişmiş ülkede olsa ne hükümet ayakta kalırdı ne de ilgili kurumlar! İyi de gelişmiş ülke onlar. Burası Türkiye! Hiçbir şey olmadı haliyle…

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Bütün dünya ile birlikte Türkiye ekonomisi de virüsü kaptı. Ülkenin borcu boğazı aşmış. Mevduatların yarısından çoğu dövize dönmüş. Merkez Bankası rezervleri erişmiş, sorunlu bir sistemle salgın hastalık yaşayan bir ülke… Altından kalkamadı haliyle Türkiye…

Bu yıl ilk cümleden itibaren yazılanların aynısını tekrar yapmaya çalışıyorlar. Başa sarıyorlar. Sonu değişir sonuç değişmez. Virüs olmaz, seçim olur. Ne fark eder? Bu kaptanla bu gemi yine aynı limana gider.