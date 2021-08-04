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Enflasyonda sezon sonu indirimi!

Enflasyon rakamları yine tam ihtiyaç olduğu kadar açıklandı. Şu şansa bakın ki, enflasyon “yüzde 19”un üzerinde çıksaydı Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalacaktı.

İstatistik Kurumu enflasyonu ucu ucuna “yüzde 18.95” açıkladı. Marketlerin sezon sonu indirim reyonu gibi… Ekonomi yine dosta korku, düşmana güven vermeye devam etti…

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Şu hedeflere tekrar bir bakalım. Son 18 yılın temmuz ayında gerçekleşen en yüksek enflasyonu ile rezaletin boyutunu iyice anlayalım.

Yılın başı… Merkez Bankası 2021 enflasyon hedefini “yüzde 5” olarak açıkladı. Ağır küfür yiyince bu sefer “yüzde 9.4” olarak güncelledi.

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Başkan kovuldu. Yeni başkanla beraber yeni hedef geldi. “Bu yılı yüzde 12.2 ile kapatacağız” dedi. Tabii ki yetmedi. “Yalnız kaldık, destek alamadık” söylemi eşliğinde bu sefer de hedefi “yüzde 14.1”e çekti.

Önümüzdeki aylarda enflasyonun düşeceği öngörülüyor demek ki… Enflasyonun düşmesi yanıltmasın sizi… Fiyatların gerilemesi değil, fiyat artış hızının yavaşlaması…

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Geçenlerde bir toplantı yaptılar, durumu öylesine anlattılar ki programa harfiyen uymuşlar, yapılması gereken her şeyi yapmışlar. Yanlış yok.

Kimse hata yapmıyor, Merkez Bankası programı dahilinde süreci işletiyor, her şey mükemmel ama ekonomi yan yatmış, enflasyon patlamış. Hayret!

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Üretici enflasyonu ayrı bir hikaye… Açıklanana göre yüzde 44.92'de…

Bir firma geçen yıl 100 liraya ürettiği malı bu yıl 145 liraya üretiyor. Fakat 119 liraya satıyor. Üreticiler bildiğin sevabına çalışıyor. Sadece bu durum bile bize açıklananın “yalan” olduğunu anlatıyor.

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Peki, neden bu kadar fark oluşuyor. Kimse üretici enflasyonunu kullanmıyor. Çalışan zamlarından kira artışlarına kadar tüketici enflasyonu kullanılıyor. Bu sebeple onu düşük tutmak gerekiyor.

Ne diyorlar bize? “Türkiye büyüdü, gelirler arttı!” Bravo! Bakıyoruz büyüme refaha yansımıyor… Daha doğrusu hep birileri büyüyor, diğerleri bırakın büyümeden pay almayı, geliri bile enflasyonun altında kalıyor.

Sorsan savaştayız… Bir ülkeye ancak savaş zarar verebilir bu kadar… Bu sebeple söylüyorlar.

Ne zamandan beri savaş oldu varımız yoğumuzu betona gömmenin adı? Ekonomik savaşta batanlar şehit sayılacak mı?

Büyük oyunu vatandaş bozacak. Doları vatandaş satacak. Tankı vatandaş durduracak. Darbeyi vatandaş önleyecek. Firma sahibi vatandaşlar iki kişiyi daha işe alacak. Vatandaş yardım toplayacak. Enflasyonu vatandaş düşürecek. Yangını vatandaş söndürecek. Ülkeyi bu hale getirenler saraylarda oturacak. Âlâ…