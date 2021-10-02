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Haritada aramızın iyi olduğu ülke bulsana!

Ekonomi politikaları yalnızca ekonomik gelişmeleri yorumlayarak oluşturulmaz. Ekonomi, öncelikle ülkenin siyaseti ve uluslararası gelişmeler ile beraber yoğrulur. Perşembenin gelişi misali… Ekonomiyi sadece rakamlarla yönetmeye çalışırsan elde edeceğin sonuç seni her zaman buraya getirir. Nitekim açıklanan rakamlar da sipariş üzerinedir. Neresinden tutsan elinde kalır.

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Dünyada itibarı en kötü beş ülkeyi say deseler, ilk akla gelen isimlerden biri olduğumuza şüphe yok. Yalnızlaştırılıyor, izole ediliyoruz. Sebep? Kötü yönetim! Yan etkisi? Fakirleştirir!

Nitekim Merkez Bankası Başkanı'nın sokaktaki asayiş durumu sandığı ülkenin risk primi (CDS) oranları ekonomiler için bir göstergedir.

Türkiye'nin Arjantin, Tunus ve Ekvador'un ardından dünya sıralamasında dördüncü sıraya gerileyerek, Nijerya'nın gerisine düşmesi, durumumuzun açık özetidir.

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Yurt içinde kuyruğu dik tutmak için hedef koyarsın sonra da bunları tutmuş gibi anlatırsın ama yurt dışında para arıyorsan yediremezsin yabancı yatırımcılara… Gelmez istediğin para…

Yabancı yatırımcılar uzun süredir Türkiye'ye vebalı muamelesi yapıyorlar. Türkiye'nin adını dahi anmıyorlar. Tam anasının gözü bunlar. Kokuyu hemen alırlar. Ülke sistem değiştirince nasıl kaçacaklarını şaşırdılar! Neleri var neleri yok hemen satıp savıp Türkiye'den uzadılar!

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Böyle bir ortamda ülkenin yeni sistemin en yetkili kişisi Amerika ile aramızın iyi olmadığını, Rusya'dan hava savunma sitemi alacağımızı ilan etti. Peki, ekonomimiz buna hazır mı?

Ekonomimizin “zayıf” olduğunu biliyorlar. Arka arkaya sert yaptırımlara başlarlarsa halkı kenetlerler… Türkiye'yi Rusya'nın kucağına iterler. Bunu da istemezler!

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Akıllı bir ülke ne yapar? Birkaç göstermelik yaptırımın arkasından Türkiye'nin borçlanmasının azaltılmasını sağlar… Ekonomisini sallar. Öyle de yapacaklar!

Amerika dünyada parayı yöneten ülkedir. Kapı arkasında görüşmeler yapar, verilen borç miktarını kısar. Kimi dış mihrak ilan edeceksin? Daha önemlisi ne diyeceksin? Bize borç vermedi mi?

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Peki, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Türkiye ile Rusya'nın ortak bir açıklama yapmamasına ne diyeceğiz? Tam bir diplomatik tuhaflık…

Resmen tarih yazıyoruz. Askeri ve diplomatik hamlelerimiz dünya üniversitelerinde dış politika dersinde “bir ülkenin ibret verici hikayesi” olarak bolca tartışılacak. Öğrencilerin inceleme konusu olacak.

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Sadece bu iki ülke ile aramız kötü olsa eyvallah… İyi olduğumuz üç-beş ülke bulsana haritada… Oysa dışişleri dediğin geleneklerin devamıdır… Taban ister, hafıza gerektirir, kurumsallık icap eder, adabı vardır, liyakate dayanır…

Dükkanı bile emanet etmeyeceğin kişiler, onun bacanağı, bunun görümcesi, partilisi, rüşvetçisi Türkiye'nin dünyadaki elçileri… Ülkenin özeti…