Pandemi ayağına alkolü yasakla!

Buyurun size başkanlık sistemi… Geldiğimiz noktada ülke kötü yönetim nedeniyle hastalıktan kırılıyor… Belli ki bu iş onların kapasitelerini ve deneyimlerini aşıyor… Çözülemiyor. Zira aynı zamanda fırsat tanıyor…

Hadi bakalım alkolü yasaklıyorum… Canım öyle istedi… Yaşam tarzına da müdahale ederim, kim ne diyecek ki? Gerekçesi de var; pandemi…

★★★

Peki, biz bu yasağı neresinden tutacağız? O denli gayrimeşru ki, genelgeye açıkça yazılamıyor. Hiçbir hukuki temele dayanmıyor.

Lebalep kongrelerde bulaşmayan virüs tekel bayiine gidip bira isteyince bulaşıyor… İşin aslı, birilerinin şeriat fantezileri uygulamaya koyuluyor.

Salgına karşı alkolle savaşan tek ülke, Türkiye… Dünyanın başka neresinde içki satışı yasaklandı söylesene… Sokağa çıkma yasağı ile birlikte alkolün yasaklanması bir gereklilik değil, bir toplum mühendisliği… Hani ekonomistti?

★★★

Ya yaklaşık 150 bin kişinin ekmek yediği tekel bayileri… Onları insan yerine koyan yok ki! Nereden para kazanacaklar? Ne yiyecekler? Nasıl yaşayacaklar?

Sahi kimin malını satıyorlar? Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri Anadolu Grubu… Aynı zamanda en büyük bira üreticisi…

Binlerce bayisinin hakkını korumak için çıkıp iki çift laf etti mi? “Bu haksızlıktır” falan dedi mi? Suskunluğu çok acayip değil mi? Asaletinden mi?

★★★

Aman tadımız kaçmasın Tuncay Özilhan Bey… Sen karışma… Bırak ürkek desinler, sindi, sus pus oldu diye konuşsunlar… Zaten safi zarar, para kazandırmayacak yerli araba üretimine zorla soktular. Dik durup kimseyi kızdırma…

İnternet sitelerine baktım. “Markalarımıza, tüketicilerimize, paydaşlarımıza, dijitalleşmeye, sürdürülebilirliğimize ve finansal disiplinimize odaklanacağız” falan yazıyor. Ben ikna oldum! Daha ne desin?

★★★

Niye ise ideoloji peşinden koşanlara kendi yaşam tarzlarını yaşamak asla yetmiyor. Her daim herkesin kendi yaşam tarzlarında yaşamaları isteniyor. Madem öyle, bizi de alsınlar saraya… Bakalım şu ejder meyveli devekuşu yumurtasının tadına…

Oysa bu lüksü yaşatan alkol ürünlerinden toplanan para… Sadece ÖTV tutarı 61.4 milyar lira son 5 yılda… “Kimse alkol satın almasın, görelim bakalım ne olacak?” diyeceğim ama Tekel bayileri arada…

★★★

Tecavüz olur ama alkol olmaz. Çocuklar yaşlı dayılarla evlendirilir ama alkole hayır… Kadın dövülür, öldürülür ama alkol asla…

Rüşvet olur, kayırma olur, torpil olur, hortumculuk olur, yalan dolan olur ama bira maazallah… Kul hakkı yerler… Kamu malını parsel parsel yandaşa verirler… Kendilerinden olmayana terörist derler… Lakin haramı da, helali de en iyi onlar bilirler… Tanıdınız mı kimler?