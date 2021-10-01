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Türk Lirası çöküşte!

Merkez Bankası Başkanı'nın “Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok” demeci sonrası, dolar Türk Lirası karşısında rekorunu kırdı ve 9 liraya merdiven dayadı. Düşünsenize bir yükselişin sürmesi için neden olsaydı…

Galiba ülke battı balık yan gider sistemini benimsedi… Yine de panik yaratmaması gerekir. Neyse ki ülkeyi alanı ekonomi olan birisi yönetiyor.

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Tüm sorumluluk da kendisinde… Bana güven veriyor… Zaten Türk Lirası da hep iyi niyetinden değer kaybediyor… Yoksa ortada ciddi bir şey yok…

Aldı yetkiyi, faizle, dövizle şununla, bununla nasıl mücadele edilir göstereceğini söylemişti. Biraz daha beklesek mi? Piyasalar da aptal değil… Yapılan hamleler zoraki faiz indirimini gösterince dövize abandılar… Doları 8.60'a fırlattılar. Faiz indi 8.80 geldi… Dünya piyasaları da biraz karışınca 8.95 ile dolar rekorunu tazeledi… Kardan adam olur bizim ekonomiden adam olmaz düşüncemi perçinledi…

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Şubat ayında 7 lira olan doların 9 liraya çıkmasına, 8 ayda yüzde 28 değer kaybına rekabetçi kur denmiyor. Devalüasyon deniyor. Lakin bu kelimeyi sarf edince İktidarın imajı bozuluyor. Deniliyor ki, Amerikan Doları dünyada yükseldi. Bu rekor onun eseri… Bilinmiyor muydu yükseleceği? Yaz başından beri ekonomi ile ilgilenen herkes haykırdı. Merkez Bankası'nın kulakları mı kapalıydı? Neden Türk Lirası dünyanın en çok değer kaybeden parası? Pis terörist Amerikan Merkez Bankası…

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İşin aslına gelirsek… Çıkıp demediler mi enflasyonda kalıcı düşüş başlayınca faizler indirilecek diye… Gelen baskı üzerine “Bu faizi sevip de kavuşamayanlar için indiriyorum” gibi çekirdeği doldurmayacak bahaneler ile faiz düşürüldü. Bu mantığa göre ekim ayında faizi şöyle sağlamından 500 baz puan indirip yüzde 13'e dayasa ya… Bu saatten sonra 100 baz puan falan kesmez bizi… Sen dünya liderisin, büyük düşün… Ne fark eder dolar 10 lira olsa… Faiz düşünce enflasyon da düşer demiyor musun sonuçta…

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Peki, neye güvendiler? Yabancı yatırımcı olmazsa dolar hızlı hareket edemez. Kurlarda daha fazla kontrol sağlanabilir. Nitekim ortada yoklar…

Elimizde kaldı yerli yatırımcı… Aldığı dövizin önemli bir kısmı tekrar Merkez Bankası'na munzam karşılığı olarak gidiyor. Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla döviz satarken kimin olup olmadığına bile bakmıyor. İyi de bunu daha önce denediler, rezervi eksi 40 milyar dolara getirdiler…

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Faiz neden indi? Krediler açılsın diye değil mi? Kredi verecekler kim? Bankalar… Bankalarda durum ne? Fena… Bankaların toplam özkaynakları 631 milyar lira… Sorunlu krediler dediğimiz yüzde 90'ı batmış olan miktar ne kadar? Resmi 557 milyar lira… Gerçek sorunlu kredi bunun en az 5 katı… Bankaların kredi verecek hali var mı? O zaman faiz indirimi ne işe yaradı?

Tavukları terörist ilan eder mi?

Ne öyle evde kedi, köpek, balık falan beslemek? Bize tavuk gerek!

Şöyle anlatayım, Haziran 2019'da ortalama yumurta satış fiyatı 25 kuruş… Bugün bir yumurtanın ortalama satış fiyatı bildiğin 1 lira… Belki bir, iki kuruş ucuzunu bulursunuz ama doğal, organik, köy sıfatlı arıyorsanız tanesine 2-3 lira ödemek için hazırlığınızı yapınız.

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Haliyle tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan sorusu geride kaldı. Yumurtadan zam çıktı! Zira yumurta fiyatları son iki yılda 4 kat arttı…

2019 Haziran'da faize yatırsanız paranız bugüne kadar ancak yüzde 34 artacak…

2019 Haziran dolar 5 lira 74 kuruş… Artış yüzde 56…

2019 Haziran gram altın 263 lira… Artış yüzde 88…

2019 Haziran borsa endeksi 951'de… Artış yüzde 46'da…

2019 Haziran ayında bugüne açıklanan resmi enflasyon ise yüzde 35.87'de… Yumurtanın fiyatı bile 4 kat artarken neremle gülsem sizce?

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Hadi memlekette sığır bitti, angus getirdik. Pirinç, pamuk, bitti, ithal ettik… Nitekim nasıl bir tarım politikası uyguluyorsak her haltı dışarıdan alan Türkiye, ihtiyacı olan tavuk yemini de üretemiyor. Ülkede de sanki ot bitmiyor, böcek yürümüyor.

Haliyle dolar, Euro fiyatları coşunca, kurlardaki artış yeme yansıyınca zam geldi yumurtlamaya… Nitekim Türk Lirası yumurta karşısında fena eridi.

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Çare ne? Her zamanki gibi milli yem yiyen milli tavuk projesini… Gel bili bili eylem paketi…

Hayata geçmesiyle yumurta fiyatlarında istikrar yakalanacak ve döviz kuruna bağlı olumsuz fiyat değişiklikleri tarihe karışacak. Gerçi bunu civcivler bile yemez ama vatandaşlarımızdan inananı illa çıkacak.

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İnsanların alım gücü düşünce, et de yiyemeyince yumurtaya abandı… Talep arttı. Bildiğiniz arz-talep dengesi…

Fiyatların dörde katlaması halkın son protein kalesi olan yumurta tüketiminin de azalmasına yol açacak diyeceğim ama diğerleri de daha az artmadı ki!

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Bu fiyatlarla iki gün sonra tavukları da terörist ilan ederse… Bu iş tavukların gücüne giderse… “Yumurtlamıyorum var mı itirazı olan, benim bedenim, benim yumurtam” derlerse…

Rahat olun ülkede tavuklar bile gidemez greve… Demokrasimiz o halde!

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Lakin Türkiye ciddi anlamda horoz lobisinin tehdidi altında… Tavukları daha çok yumurtlamaya davet ediyorum. Gezen tavukları meydanlara

çağırıyorum. Biz de odaları kümese çevirelim. Evlerin balkonlarında tavuk bakalım. Bu büyük oyunu milletimizle birlikte bozalım.

Tamam, adamlar yol yaptı. Lakin yaptıkları duble yolun üzerine yumurta kırınca insanın ağızda pis bir asfalt tadı… Ülke bu hale düşmek için acaba kimin ahını aldı?