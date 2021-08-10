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Yabancılar bizi bizden iyi tanıyor!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yine ağır konuştu. “Yok hükmünde” dersin, “dış mihrak” ilan edersin ama yabancı yatırımcılar okuyor ve inanıyor yazdıkları raporlara…

Ne dedi Fitch? Enflasyon karşısındaki reel getirisinin negatif hale gelmesi durumunda halen Türkiye'de oldukça yüksek düzeyde bulunan dolarizasyonun daha da artacağı uyarısında bulundu!

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Anlamı neydi? Eğer açıklanan enflasyon, bankada verilen faizden fazla olursa millet koşar döviz alır elindeki son kuruşuyla… Eyvallah…

Mevcut durumda bile politika faizi olan yüzde 19'a dayanan enflasyon sonrası, mevduatların 3 aylık ortalama reel faizi negatife dönüştü. Haliyle dövize yeniden kayış başladı bile…

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Son tabloya bir bakalım, içimizi karartalım… Ülke Türkiye… Para birimi Türk Lirası… Bankada yatan mevduatların cinsine bakarsak, ülkenin esas para birimi Amerikan Doları… Ayıp olmasın diye kullanılıyor Türk Lirası…

30 Temmuz haftası itibarıyla bankalardaki paranın 1 trilyon 762 milyar lirasını TL mevduatları, Türk Lirası karşılığı 2 trilyon 139 milyar lirasını döviz mevduatları oluşturuyor.

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Raporun sevdiğim tarafı ise, “Zamansız alınacak keyfi ve kişisel tercih doğrultusundaki kararlarla konjonktür uygun olmadığı halde siyasi baskıyla yapılacak bir faiz indirimi” lafları… Nasıl da iyi biliyorlar bizi!

Bakın bu cümlelerin hiç birini Türk finansal şirketlerin raporlarında göremezsiniz. Yazmaya korkarlar. Haklılar. Yazan oldu, direkt telefon geldi kovuldu!

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“Vay arkadaş” denilecek tespitleri yok ama ekonomiye yabancı bakışını anlamak açısından önemli…

Diyorlar ki, “Zoraki faiz indirimi ile birlikte TL'nin değer kaybının ve kurların yükselişinin hızlanması durumunda, bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 36'sını oluşturan yabancı para cinsinden krediler açısından da oldukça ağır riskler ortaya çıkar.” Haklılar…

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İki gün sonra Merkez Bankası “faiz kararı” vermek için toplanacak. Kuvvetle muhtemel kulağının üzerine yatıp ölü numarası yapacak. Hiçbir şeye dokunmayacak. Faizleri aynı bırakacak.

Mantıklısı da bu aslında… Faizleri kuş yemler gibi artırsa, insanlar koşup ellerindeki dövizi bozdurmayacak. Kısaca hiçbir işe yaramayacak.

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Diğer yandan Erdoğan, ağustostan itibaren enflasyonun düşeceğinde ısrarlı ve buna bağlı olarak da faizlerin indirilmesini istiyor. Fitch de raporunda işte buna atıf yapıyor.

Nihai hedef eylül ayı gibi faiz indirmek… Merkez Bankası Başkanı bunu yapmazsa bu sefer yapacak olanı getirmesi söz konusu… Belli ki ekonomi için yangın söndürme araçları sonbaharda lazım olacak.